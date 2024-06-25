¡Úµð¿Í¡Ûàµ¤»È¤¤¤ÎÃËá¾¾¸¶À»Ìï¤ÎÀ¾Éð°ÜÀÒ¤Ë´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¡Ö¤â¤Ã¤È¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£´Æü¤Ë¾¾¸¶À»Ìï³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÈÀ¾Éð¤Î¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤òÈ¯É½¡£Ì¤´°¤ÎÂç´ï¤¬¿·Å·ÃÏ¡¦½êÂô¤Ø°Ü¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾¸¶¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Î£²£°£±£¸Ç¯ÅÓÃæ¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢£²£±Ç¯¤Ë¤Ï£±£³£µ»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£´ÎÒ¡¢£±£²ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤â¡Ö£¹¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¼óÇ¾¿Ø¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íâ£²£²Ç¯¤ÏÂÇÎ¨£±³ä£±Ê¬£³ÎÒ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ºÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£µ£¹¡×¤ËºÆÊÑ¹¹¡£º£µ¨¤â£±£³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£±³ä£µÊ¬£´ÎÒ¤È¿¤ÓÇº¤ß¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Õ¤Ç¤¢¤ëµµ°æ¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Æ¬»È¤¨¤è¡×¤È°¦¤Î¤¢¤ë¥Ï¥Ã¥Ñ¤â¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ÜÀÒ¤ËºÝ¤·¡Ö¤¤¤¶¥È¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¤È¶Ã¤¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ã¯¤è¤ê¤â¡Öµ¤¸¯¤¤¡×¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·âÃæ¤Î¤·¤°¤µ¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Í¥¤·¤µ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¼ã¼êÁª¼ê¤Ï¥±¡¼¥¹ÁÛÄê¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¥·¥Ó¥¢¤Ë¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¾¾¸¶¤ÏÂÇ·âÅê¼ê¤¬Åê¤²Â»¤¸¤¿»þ¤Ç¤âµ¤¤ò»È¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ï¤¶¤ÈÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¼Õ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¾¾¸¶¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÂÇ·âÅê¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤âÂ³¤±¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀ»Ìï¤ÏÍ¥¤·¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¡Ø²¶¤¬¡¢²¶¤¬¡ª¡Ù¤Ç¼þ¤ê¤ò½³Íî¤È¤¹¤¯¤é¤¤¼«²æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£À¾Éð¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥¬¥Ä¥¬¥Ä¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÀ³Ê¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¹µ¤¨¤á¤Ê¶¥Áè°Õ¼±¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤òËº¤ì¤º¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿¼ãÉð¼Ô¡£¿·Å·ÃÏ¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÄ¹½ê¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç±¢¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£