¾¾ËÜ¿Í»Ö¤á¤°¤ëË¡ÄîÆ®Áè¤ÇàÌÁÍ§áºÆ¥¿¥Ã¥°¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Â¦ÂåÍý¿Í¤Ï¡ÖÌµºáÀÁÉé¿Í¡×¹°ÃæÊÛ¸î»Î
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¡×ÅÏî´¥»¥ó¥¹¡Ê£´£°¡Ë¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê£¶£°¡Ë¤Ë½÷À¤òà¾åÇ¼á¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Â¦¤òÄóÁÊ¤·¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢Èï¹ð¤ÎÂåÍý¿Í¤¬¡ÖÌµºáÀÁÉé¿Í¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¹°ÃæÆ×°ìÏºÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¹°ÃæÊÛ¸î»ÎÂ¦¤¬£²£´Æü¡¢¼èºà¤ËÇ§¤á¤¿¡£¾¾ËÜ¤ò¤á¤°¤ë£²¤Ä¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¥í¥¹µ¿ÏÇ¡¢Î¦»³²ñ»ö·ï¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥´¡¼¥ó»ö·ï¤ÎÊÛ¸î»Î¥³¥ó¥Ó¤¬Â·¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¡¡¾¾ËÜ¤ò¤á¤°¤ëÅìµþÃÏºÛ¤Ç¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï£²·ï¤¢¤ë¡£
¡¡£±·ïÌÜ¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤¬½÷ÀÌäÂê¤òÊó¤¸¤¿½µ´©Ê¸½ÕÂ¦¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¸½ºß¤â·¸ÁèÃæ¡££²·ïÌÜ¤Ï¡¢ÅÏî´¤¬¾¾ËÜ¤Ë½÷À¤òà¾åÇ¼á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È£±·î¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÏî´¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Â¦¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿ÁÊ¾Ù¤À¡£
¡¡£²·ïÌÜ¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï£²£µÆü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¤ÎÂè£±²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡££²·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¸¶¹ð¤ÎµÈËÜ·Ý¿Í¡Ê¾¾ËÜ¡¢ÅÏî´) vs Èï¹ð¤ÎÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ÊÊ¸½Õ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë¡Áâ´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Â¦¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¡¢Ë¡Áâ³¦¤ÎÂçÊª¤Ç¤¢¤ë¹°ÃæÊÛ¸î»Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹°ÃæÊÛ¸î»Î¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤â£²£´ÆüÃë¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¤³¤ì¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤ÈÅÏî´¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¥ä¥á¸¡¤ÎÅÄÂåÀ¯¹°ÊÛ¸î»Î¤¬Ã´Åö¡£Ê¸½ÕÂ¦¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¡¢àÊ¸½Õ¤ÎÈÖ¿Íá¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë´îÅÄÂ¼ÍÎ°ìÊÛ¸î»Î¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ÖµÈËÜ·Ý¿Í¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹°Ãæ¡¢´îÅÄÂ¼Î¾ÊÛ¸î»Î¤ÏÂç·¿»ö·ï¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀàÌÁÍ§á¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Î¾ÊÛ¸î»Î¤Ï¥í¥¹µ¿ÏÇ¡Ê£±£¹£¸£±Ç¯¡Á¡Ë¤Ç¸Î»°±ºÏÂµÁ»á¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤ò·ëÀ®¡£¤È¤â¤Ë£²£°£°£¸Ç¯¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÁÜººÅö¶É¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¡£Î¦»³²ñ»ö·ï¡Ê£°£¶Ç¯¡Á¡Ë¤Ç¤ÏÌ±¼çÅÞ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¾®Âô°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤ò·ëÀ®¡£¤³¤Á¤é¤â¤È¤â¤Ë£±£²Ç¯¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¸¡»¡Åö¶É¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥´¡¼¥ó»ö·ï¡Ê£±£¸Ç¯¡Á¡Ë¤ÇÆü»º¼«Æ°¼Ö¸µ²ñÄ¹¤Î¥´¡¼¥ó»á¤ÎÊÛ¸î¿Í¤ò¹°ÃæÊÛ¸î»Î¤¬¡¢Á°¼èÄùÌò¤Î¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥±¥ê¡¼»á¤ÎÊÛ¸î¿Í¤ò´îÅÄÂ¼ÊÛ¸î»Î¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌ³¤á¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¤Ï¡¢¸¶¹ð¡¢Èï¹ðÁÐÊý¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÏî´Â¦¤ÏÅÏî´¤¬¾¾ËÜ¤ÈÀ¹Ô°Ù¤ò¤Ç¤¤ë½÷À¤òà¾åÇ¼á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Â¦¤ÏÅÏî´Â¦¤ÎÀÁµá´þµÑ¤òµá¤á¤ë¡£
¡¡£±·ïÌÜ¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¾¾ËÜÂ¦¤¬Ê¸½ÕÂ¦¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É£µ²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤òÀÁµá¤·¤Æ£Ó£Î£Ó¤Ç¶Ã¤«¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÏî´Â¦¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Â¦¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É£±£±£°£°Ëü±ß¤òÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÏî´¤µ¤ó¤Ø¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¼þ°Ï¤«¤é¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤«¤é¤Ï¤¸¤½Ð¤µ¤ì¤¿³Û¤Ç¤¹¡×¡ÊµÈËÜ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¾¾ËÜ vs Ê¸½ÕÆ±ÍÍ¡¢ÅÏî´ vs ¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç¤â¥¬¥Á¥ó¥³¥Ð¥È¥ë¤ÎÍÍÁê¤À¡£