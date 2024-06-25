[6.24 EURO2024グループリーグ第3節](エスプリ・アリーナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アルバニア]

先発

GK 23 トーマス・ストラコシャ

DF 2 イバン・バジウ

DF 3 M. Mitaj

DF 5 アルリンド アイェティ

DF 6 ベラト・ジムシティ

MF 9 J. Asani

MF 10 ネディム・バイラミ

MF 14 カジム ラチ

MF 20 イルベル・ラマダニ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

FW 7 レイ・マナフ

控え

GK 1 エトリト・ベリシャ

GK 12 E. Kastrati

DF 4 エルセイド・ヒサイ

DF 13 エネア ミハイ

DF 18 アルディアン・イスマイリ

DF 24 マラシュ・クンブラ

DF 25 N. Aliji

MF 8 クラウト・ジャズラ

MF 16 M. Berisha

MF 17 E. Muçi

MF 22 アミル アブラシ

FW 11 アルマンド・ブロヤ

FW 15 タウリャン・スレイマノフ

FW 26 A. Hoxha

監督

シウヴィーニョSylvio

[スペイン]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 5 ダニエル・ビビアン

DF 12 アレックス・グリマルド

DF 14 エメリク・ラポルト

DF 22 ヘスス・ナバス

MF 6 ミケル・メリノ

MF 10 ダニ・オルモ

MF 11 フェラン・トーレス

MF 18 マルティン・スビメンディ

MF 21 ミケル・オヤルサバル

FW 9 ホセル

控え

GK 13 アレックス・レミロ

GK 23 ウナイ・シモン

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 3 ロビン・ル・ノルマン

DF 24 マルク・ククレジャ

MF 8 ファビアン・ルイス

MF 15 アレックス・バエナ

MF 20 ペドリ

MF 25 フェルミン・ロペス

FW 7 アルバロ・モラタ

FW 17 ニコラス・ウィリアムス

FW 19 ラミネ・ヤマル

監督

ルイス・デ・ラ・フエンテ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります