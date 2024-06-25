アルバニアvsスペイン スタメン発表
[6.24 EURO2024グループリーグ第3節](エスプリ・アリーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アルバニア]
先発
GK 23 トーマス・ストラコシャ
DF 2 イバン・バジウ
DF 3 M. Mitaj
DF 5 アルリンド アイェティ
DF 6 ベラト・ジムシティ
MF 9 J. Asani
MF 10 ネディム・バイラミ
MF 14 カジム ラチ
MF 20 イルベル・ラマダニ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 7 レイ・マナフ
控え
GK 1 エトリト・ベリシャ
GK 12 E. Kastrati
DF 4 エルセイド・ヒサイ
DF 13 エネア ミハイ
DF 18 アルディアン・イスマイリ
DF 24 マラシュ・クンブラ
DF 25 N. Aliji
MF 8 クラウト・ジャズラ
MF 16 M. Berisha
MF 17 E. Muçi
MF 22 アミル アブラシ
FW 11 アルマンド・ブロヤ
FW 15 タウリャン・スレイマノフ
FW 26 A. Hoxha
監督
シウヴィーニョSylvio
[スペイン]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 5 ダニエル・ビビアン
DF 12 アレックス・グリマルド
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 22 ヘスス・ナバス
MF 6 ミケル・メリノ
MF 10 ダニ・オルモ
MF 11 フェラン・トーレス
MF 18 マルティン・スビメンディ
MF 21 ミケル・オヤルサバル
FW 9 ホセル
控え
GK 13 アレックス・レミロ
GK 23 ウナイ・シモン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 ロビン・ル・ノルマン
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 15 アレックス・バエナ
MF 20 ペドリ
MF 25 フェルミン・ロペス
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 17 ニコラス・ウィリアムス
FW 19 ラミネ・ヤマル
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
※28:00開始
<出場メンバー>
[アルバニア]
先発
GK 23 トーマス・ストラコシャ
DF 2 イバン・バジウ
DF 3 M. Mitaj
DF 5 アルリンド アイェティ
DF 6 ベラト・ジムシティ
MF 9 J. Asani
MF 10 ネディム・バイラミ
MF 14 カジム ラチ
MF 20 イルベル・ラマダニ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 7 レイ・マナフ
GK 1 エトリト・ベリシャ
GK 12 E. Kastrati
DF 4 エルセイド・ヒサイ
DF 13 エネア ミハイ
DF 18 アルディアン・イスマイリ
DF 24 マラシュ・クンブラ
DF 25 N. Aliji
MF 8 クラウト・ジャズラ
MF 16 M. Berisha
MF 17 E. Muçi
MF 22 アミル アブラシ
FW 11 アルマンド・ブロヤ
FW 15 タウリャン・スレイマノフ
FW 26 A. Hoxha
監督
シウヴィーニョSylvio
[スペイン]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 5 ダニエル・ビビアン
DF 12 アレックス・グリマルド
DF 14 エメリク・ラポルト
DF 22 ヘスス・ナバス
MF 6 ミケル・メリノ
MF 10 ダニ・オルモ
MF 11 フェラン・トーレス
MF 18 マルティン・スビメンディ
MF 21 ミケル・オヤルサバル
FW 9 ホセル
控え
GK 13 アレックス・レミロ
GK 23 ウナイ・シモン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 ロビン・ル・ノルマン
DF 24 マルク・ククレジャ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 15 アレックス・バエナ
MF 20 ペドリ
MF 25 フェルミン・ロペス
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 17 ニコラス・ウィリアムス
FW 19 ラミネ・ヤマル
監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります