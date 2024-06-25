[6.24 EURO2024グループリーグ第3節](レッドブル・アレーナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[クロアチア]

先発

GK 1 ドミニク リヴァコビッチ

DF 2 ヨシプ・スタニシッチ

DF 3 マリン・ポングラチッチ

DF 4 ヨシュコ・グバルディオール

DF 6 ヨシプ シュタロ

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 11 マルセロ・ブロゾビッチ

FW 9 アンドレイ・クラマリッチ

FW 15 マリオ・パシャリッチ

FW 25 ルカ スチッチ

控え

GK 12 N. Labrović

GK 23 イヴィツァ イヴシッチ

DF 5 マルティン・エルリッチ

DF 19 ボルナ・ソサ

DF 21 ドマゴイ ビダ

DF 22 ヨシプ・ユラノビッチ

MF 7 ロブロ・マイェル

MF 14 イバン・ペリシッチ

MF 18 L. Ivanušec

MF 24 マルコ・パシャリッチ

MF 26 M. Baturina

FW 16 アンテ・ブディミル

FW 17 ブルーノ ペトコヴィッチ

FW 20 マルコ・ピアツァ

監督

ズラトコ ダリッチ

[イタリア]

先発

GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 5 リッカルド・カラフィオーリ

DF 13 マッテオ・ダルミアン

DF 23 アレッサンドロ・バストーニ

MF 2 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ

MF 3 フェデリコ・ディマルコ

MF 8 ジョルジーニョ

MF 10 ロレンツォ・ペッレグリーニ

MF 18 ニコロ・バレッラ

FW 11 ジャコモ・ラスパドーリ

FW 19 マテオ・レテギ

控え

GK 12 グリエルモ・ビカーリオ

GK 26 アレックス・メレト

DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ

DF 6 フェデリコ・ガッティ

DF 15 ラウル・ベッラノーバ

DF 17 ジャンルカ・マンチーニ

DF 24 アンドレア・カンビアーゾ

MF 7 ダビデ・フラッテージ

MF 16 ブライアン・クリスタンテ

MF 20 マッティア・ザッカーニ

MF 21 ニコロ・ファジョーリ

MF 25 マイケル・フォロルンショ

FW 9 ジャンルカ・スカマッカ

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 22 ステファン・エル・シャーラウィ

監督

ルチアーノ・スパレッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります