クロアチアvsイタリア スタメン発表
[6.24 EURO2024グループリーグ第3節](レッドブル・アレーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[クロアチア]
先発
GK 1 ドミニク リヴァコビッチ
DF 2 ヨシプ・スタニシッチ
DF 3 マリン・ポングラチッチ
DF 4 ヨシュコ・グバルディオール
DF 6 ヨシプ シュタロ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 11 マルセロ・ブロゾビッチ
FW 9 アンドレイ・クラマリッチ
FW 15 マリオ・パシャリッチ
FW 25 ルカ スチッチ
控え
GK 12 N. Labrović
GK 23 イヴィツァ イヴシッチ
DF 5 マルティン・エルリッチ
DF 19 ボルナ・ソサ
DF 21 ドマゴイ ビダ
DF 22 ヨシプ・ユラノビッチ
MF 7 ロブロ・マイェル
MF 14 イバン・ペリシッチ
MF 18 L. Ivanušec
MF 24 マルコ・パシャリッチ
MF 26 M. Baturina
FW 16 アンテ・ブディミル
FW 17 ブルーノ ペトコヴィッチ
FW 20 マルコ・ピアツァ
監督
ズラトコ ダリッチ
[イタリア]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 5 リッカルド・カラフィオーリ
DF 13 マッテオ・ダルミアン
DF 23 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
MF 3 フェデリコ・ディマルコ
MF 8 ジョルジーニョ
MF 10 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 18 ニコロ・バレッラ
FW 11 ジャコモ・ラスパドーリ
FW 19 マテオ・レテギ
控え
GK 12 グリエルモ・ビカーリオ
GK 26 アレックス・メレト
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 6 フェデリコ・ガッティ
DF 15 ラウル・ベッラノーバ
DF 17 ジャンルカ・マンチーニ
DF 24 アンドレア・カンビアーゾ
MF 7 ダビデ・フラッテージ
MF 16 ブライアン・クリスタンテ
MF 20 マッティア・ザッカーニ
MF 21 ニコロ・ファジョーリ
MF 25 マイケル・フォロルンショ
FW 9 ジャンルカ・スカマッカ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 22 ステファン・エル・シャーラウィ
監督
ルチアーノ・スパレッティ
※28:00開始
<出場メンバー>
[クロアチア]
先発
GK 1 ドミニク リヴァコビッチ
DF 2 ヨシプ・スタニシッチ
DF 3 マリン・ポングラチッチ
DF 4 ヨシュコ・グバルディオール
DF 6 ヨシプ シュタロ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 11 マルセロ・ブロゾビッチ
FW 9 アンドレイ・クラマリッチ
FW 25 ルカ スチッチ
控え
GK 12 N. Labrović
GK 23 イヴィツァ イヴシッチ
DF 5 マルティン・エルリッチ
DF 19 ボルナ・ソサ
DF 21 ドマゴイ ビダ
DF 22 ヨシプ・ユラノビッチ
MF 7 ロブロ・マイェル
MF 14 イバン・ペリシッチ
MF 18 L. Ivanušec
MF 24 マルコ・パシャリッチ
MF 26 M. Baturina
FW 16 アンテ・ブディミル
FW 17 ブルーノ ペトコヴィッチ
FW 20 マルコ・ピアツァ
監督
ズラトコ ダリッチ
[イタリア]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 5 リッカルド・カラフィオーリ
DF 13 マッテオ・ダルミアン
DF 23 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 ジョバンニ・ディ・ロレンツォ
MF 3 フェデリコ・ディマルコ
MF 8 ジョルジーニョ
MF 10 ロレンツォ・ペッレグリーニ
MF 18 ニコロ・バレッラ
FW 11 ジャコモ・ラスパドーリ
FW 19 マテオ・レテギ
控え
GK 12 グリエルモ・ビカーリオ
GK 26 アレックス・メレト
DF 4 アレッサンドロ・ボンジョルノ
DF 6 フェデリコ・ガッティ
DF 15 ラウル・ベッラノーバ
DF 17 ジャンルカ・マンチーニ
DF 24 アンドレア・カンビアーゾ
MF 7 ダビデ・フラッテージ
MF 16 ブライアン・クリスタンテ
MF 20 マッティア・ザッカーニ
MF 21 ニコロ・ファジョーリ
MF 25 マイケル・フォロルンショ
FW 9 ジャンルカ・スカマッカ
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 22 ステファン・エル・シャーラウィ
監督
ルチアーノ・スパレッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります