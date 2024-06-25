timelesz、改名後初のアルバムが初登場1位 1stアルバムから12作連続【オリコンランキング】
timeleszのアルバム『timelesz』が、初週9万9525枚を売り上げ、6月25日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」（7月1日付）で初登場1位に。これで、1stアルバム『one Sexy Zone』（2012年11月発売）から12作連続、通算12作目の1位となり、「1stからのアルバム連続1位獲得作品数」を歴代４位タイから歴代3位タイ【※】とした。
“timelesz”へ改名後、第１弾となるアルバムに、新グループ名を冠した本作。リード曲『Anthem』は、山下智久によるプロデュース作品。新たなスタートを切るtimeleszへ「龍のように力強く舞い上がってほしい」という願いを込めて制作されている。Sexy Zone名義でリリースした「本音と建前」「人生遊戯」「puzzle」、新曲4曲を含む全7曲が収録されている。
またtimeleszは、6月22日からアリーナツアー『We're timelesz Live Tour 2024 episode 0』をスタートさせた。
【※】「1stからのアルバム連続1位獲得作品数」記録※再デビューは除・同一順位は達成順／1位：NEWS（15作）、2位：KAT-TUN（13作）、3位：Kis-My-Ft2、timelesz（12作）、5位：Hey! Say! JUMP（11作）
＜クレジット：オリコン調べ（2024年7月1日付：集計期間:2024年6月17日〜23日）＞
またtimeleszは、6月22日からアリーナツアー『We're timelesz Live Tour 2024 episode 0』をスタートさせた。
【※】「1stからのアルバム連続1位獲得作品数」記録※再デビューは除・同一順位は達成順／1位：NEWS（15作）、2位：KAT-TUN（13作）、3位：Kis-My-Ft2、timelesz（12作）、5位：Hey! Say! JUMP（11作）
＜クレジット：オリコン調べ（2024年7月1日付：集計期間:2024年6月17日〜23日）＞