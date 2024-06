バンドサウンドに特化したヘッドホン！マクサー電機「MW-HP20HR」

マクサー電機は、80〜90年代のバンドサウンドに特化したヘッドホン「MW-HP20HR」の先行予約販売を応援購入サービスサイト「Makuake」にて2024年6月23日(日)から開始しました。

マクサー電機「MW-HP20HR」

期間 : 2024年6月23日(日)18:00〜8月24日(土)18:00

タイプ :クローズド・エアー・ダイナミック型

ドライバ :外頚40mm

インピーダンス:40Ω/1kHz

周波数特性 :10Hz〜35kHz

最大入力 :150mW

出力音圧レベル:101dB/1kHz、1mW

カラー :ブラック

プラグ形状 :2.5mmモノラルミニジャック(ケーブル脱着部)

付属品 :ケーブル(1.2m)、延長コード(2m)

素材 :ビニールレザー、ナイロン樹脂

重量 :215g(本体のみ)

生産国 :日本 ※超早割の付属品「オリジナルケーブル」は中国製となります。

販売場所 :Makuake

URL :

https://www.makuake.com/project/mw_hp20hr/

本製品は2024年8月24日(土)18:00まで受付しています。

■開発背景

80〜90年代ハードロック、メタルをこよなく愛する同社社員が「当時のバンドサウンドをより気持ちよく、現代の視聴環境に合わせたサウンドで楽しめるヘッドホンを作りたい」との思いを抱き、MADE IN JAPANのオーディオブランド「SOUND WARRIOR」でお馴染みの城下工業株式会社様(所在地:長野県上田市)の協力を得て製品化しました。

■特徴

*バンドサウンドに特化したチューニング

ボーカルは勿論、ギター、ベース、ドラムなどの楽器群の音もリアルに再現。

バンドの美味しい部分を漏れなく再現します。

*高音域を聞きやすく

加齢とともに聞きとりにくくなる高音部分を明瞭に聞きやすくするチューニングを施しています。

シンバル、ハイハットなどの金物の音もしっかり耳へ届けます。

*80〜90年代の音にフォーカス

アラフォー、アラフィフの皆様が若かりし頃に楽しんだ音楽を現代の視聴環境(音楽配信、ストリーミング等)で楽しめるよう低音域が力強く、歯切れのよい音になるよう調整を行っています。

*ハードロック、メタルは特にお勧め

企画者の個人的な目標は「ヘヴィ・メタルバンド『Judas Priest』の名盤『Painkiller』を最高にカッコよく聞くこと」。

ポップスやバラードが聞きにくくなるという犠牲を払ってでも、ハードなサウンドが心地よく聞けることを追求しました。

■リターンについて ※すべて税込

24,400円:【超早割オリジナルケーブルセット】MW-HP20HR ヘッドホン ×1

22,000円:【超早割】MW-HP20HR ヘッドホン ×1

23,100円:【早割】MW-HP20HR ヘッドホン ×1

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

マクサー電機株式会社 お客様相談窓口

TEL:0263-67-2246

