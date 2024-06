瀬戸内ハンドメイドマルシェ実行委員会は、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に展示・販売するイベント「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2024」を2024年8月3日(土)・4日(日)の2日間、コンベックス岡山(岡山県岡山市)にて開催します。

瀬戸内ハンドメイドマルシェ2024

内容 : 全国のハンドメイド作家によるオリジナル作品や手づくりフードの

展示・販売、24種類のハンドメイド体験教室 等

日程 : 2024/8/3(土)・4(日) 11:00〜17:00

会場 : コンベックス岡山 大展示場・中展示場

ブース数: 約1,300ブース(2日間合計)

入場料 : 当日券600円、前売券500円(小学生以下は入場無料)

主催 : 瀬戸内ハンドメイドマルシェ実行委員会

URL :

https://stu.handmade-marche.jp/

瀬戸内ハンドメイドマルシェ実行委員会は、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に展示・販売するイベント「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2024」を2024年8月3日(土)・4日(日)の2日間、コンベックス岡山(岡山県岡山市)にて開催。

【瀬戸内ハンドメイドマルシェ2024の3つの特徴】

1:舞台を愛媛から岡山へ。

会場規模2倍でリニューアル開催!

2:2日間合計で1,300ブース!全国各地からオリジナル作品・手づくりフードが集結

3:あなたも手づくりを体験!未経験でも気軽に楽しめる24種類の体験教室を開催

瀬戸内ハンドメイドマルシェは2019年に愛媛県にて初開催し、5回目となる今回は岡山県に舞台を移しての開催となります。

同イベントは「ものづくり市民の作品発表の場の創出」および「作り手・買い手が直接交流するものづくりを軸とした市民マーケットの創出」を目的として開催します。

また、“市民が主役”であり、かつ“高い集客力”をもつハンドメイドイベントを開催することで、地域住民からのボトムアップによるものづくり文化の醸成、ならびに開催都市の地域活性化に寄与することも目指します。

【2日間合計で1,300ブース!全国各地からオリジナル作品・手づくりフードが集結】

全国各地から集まる手づくり作家は2日間合計で1,300ブース!アクセサリーやインテリア雑貨、伝統工芸やファッション、さらにはフード作品まで、25,000点以上の個性的で高品質な作品が広大な会場を埋め尽くします。

作家との交流を楽しみながら、こだわりの一品を手に取り、気に入った作品を出店者から直接購入することが出来るのも同イベントならではの特徴です。

粘土の花ブローチ by きらはる

アイシングクッキー by ベイクドsweets ロボ

【あなたも手づくりを体験!未経験でも気軽に楽しめる24種類の体験教室を開催】

イベント当日は気軽に参加可能な体験教室を開催します。

手づくり作家自身が先生となり方法を教えてもらいながら体験出来るので、未経験の方でも安心して参加できます。

なお、アクセサリーからクラフト、ファンシー雑貨など、大人から子供まで男女を問わず楽しめる体験型コンテンツとして人気のプログラムとなっています。

体験教室の様子・1

体験教室の様子・2

■<参考> 出店作品およびハンドメイド体験教室の紹介(一例)

【アクセサリー・インテリア雑貨・ファッション雑貨等のハンドメイド作品】

手づくり判子 by Kotickle

狼モチーフの指輪 by moge

木工おもちゃ by 端材工房

【焼き菓子・パン・和菓子・燻製等のオリジナルフード】

クッキー缶 by Friday Funday

どら焼き by 沖田製菓舗

フルーツジャム by お菓子工房Echelle

【アクセサリー・インテリア雑貨・ファンシー雑貨等のハンドメイド体験教室】

shakashakaキーホルダー講座 by la mer

ヒノキの木工講座 by valtaku wood craft

時計作り講座 by kulfuwa

※byに続く名称は制作者(体験教室の場合は講師)です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 25,000点以上の手づくり作品が集結!瀬戸内ハンドメイドマルシェ2024 appeared first on Dtimes.