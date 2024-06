展示会出展に伴う費用の一部を助成！東京都中小企業振興公社「高齢者向け製品・サービスの販路開拓支援」

東京都中小企業振興公社は、都内の中小企業者等が自社で開発した高齢者・シニア向け製品等について販路開拓を促進するため、国内外の展示会出展等に伴う費用の一部を助成します。

東京都中小企業振興公社「高齢者向け製品・サービスの販路開拓支援」

◆助成限度額 :150万円

◆助成率 :2/3以内

◆助成対象経費:(1) 展示会等参加費(国内・海外・オンラインのいずれも可)

1. 出展小間料 2. 資材費 3. 輸送費 4.オンライン出展基本料

(2) ECサイト出店初期登録料

(3) 自社webサイト制作・改修費

(4) 販売促進費※

1. 印刷物制作費 2. PR動画制作費 3. 広告費

※助成対象経費のうち、(4)販売促進費 のみでの申請はできません。

◆助成対象期間:令和6年11月1日から令和7年11月30日まで (最長1年1か月)

※助成対象期間内に、出展する展示会、契約・支払を行う販促経費が対象となります。

●「高齢者向け製品・サービスの販路開拓支援事業」とは

本事業は、アクティブシニア製品、健康・介護製品等、「高齢者・シニア※」向けの製品やサービスの製造・販売に取り組む都内の中小企業者等に対し、販路開拓のために出展する展示会に係る経費等の一部を助成するものです。

※「高齢者・シニア」とは概ね55歳以上を指します。

●ポイント

・以下に該当する自社の製品・技術・サービスが対象となります。

〇活躍の場づくり

・高齢者・シニアの社会参加や就労支援など活躍を後押しする製品やサービス

〇移動支援

・高齢者・シニアが不安やストレスなく移動し、生活するための製品やサービス

〇住まい

・高齢者・シニアの快適かつ安心な暮らしを実現する製品やサービス

〇健康づくり

・高齢者・シニアの健康づくりに資する製品やサービス

〇介護サービス支援

・高齢者・シニアが必要な介護を受けるための製品やサービス

〇その他高齢者・シニア向け製品

・高齢者・シニアをターゲットとした製品やサービス

・国内外の複数の展示会で利用できます

一度の申請で、助成額150万円を上限に、複数の展示会を申請いただけます。

また、出展小間料に加え、資材費・輸送費など展示会に関連する助成対象の経費項目が充実しています。

・販売促進経費が幅広く対象となります

助成対象商品の販路開拓に必要な販促経費も助成対象となります。

EC出店初期登録料や自社サイト制作・改修費も対象になるほか、印刷物制作費、動画制作費、広告費も助成対象経費となります。

・電子申請に対応します

電子申請システム「Jグランツ」による電子申請受付を行います。

※Jグランツの利用には「GビズIDプライムアカウント」の発行が必要です。

●スケジュール

1. 「gBizIDプライム」の取得

電子申請にあたり、Jグランツの利用には「gBizIDプライム」が必要です。

未発行の方は、事前に「GビズID」から「gBizIDプライム」を取得してください。

※国の審査によりID発行には時間がかかるため、余裕を持って準備してください。

2. 申請エントリー(公社ホームページ)

令和6年6月24日(月)〜8月19日(月)17時

※エントリーフォームへの入力には、「公社ネットクラブ会員ID」が必要です。

3. 電子申請(Jグランツ)

令和6年7月22日(月)10時〜8月19日(月)17時

※電子申請には、事前に「gBizIDプライム」が必要です。

4.審査

5.結果通知(Jグランツ)

10月末

スケジュール

●【申請エントリーはこちら】

エントリーの手順、助成事業の詳細につきましては公社HPをご参照ください。

公社HP「高齢者向け製品・サービスの販路開拓支援事業」

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/koureisya_hanrokaitaku.html

◆「令和6年度 障害者向け製品等の販路開拓支援事業」との併願申請について◆

公社が別に実施する「令和6年度 障害者向け製品等の販路開拓支援事業」への申請に限り、同一の助成対象商品での併願申請(同一の展示会・経費の併願申請)が可能です。

その場合、採択はいずれかの事業のみとなります。

詳細につきましては公社HPをご参照ください。

