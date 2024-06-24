『音楽の日2024』ダンス企画の詳細発表！番組のキービジュアルと総合司会の中居正広＆安住紳一郎アナウンサーの意気込みコメントも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「昨年のダンス企画では、垣根を越えよう、というところが面白くて熱くなりました。今年もスタッフの皆さんと知恵を絞りながら新しいものに取り組んでいますので、ぜひご覧いただきたいと思います」（中居正広）

TBSで、7月13日14時から8時間にわたって放送される『音楽の日2024』で行われるダンス企画の詳細が発表された。

昨年、事務所の垣根を越えたダンスコラボが話題となったダンス企画が、今年はさらに パワーアップ。 日本を代表する人気ダンスボーカルグループが全18組が集結する。

今年のダンス企画のテーマは、“垣根は越えた！今度はバトルだ！”。INI、&TEAM、THE RAMPAGE三代目 J SOUL BROTHERS、JO1、GENERATIONS、Snow Man、Da-iCE、DA PUMP、超特急TOMORROW X TOGETHERTravis Japan、BE:FIRST、FANTASTICSが出演する他、今回は女性アーティストも初参戦。

新しい学校のリーダーズ、ME:I、坂道シリーズ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）、48グループ（AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48）が参加する。

昨年に引き続きダンス企画のプロデュースは、s**t kingzが手掛けた。

さらに、総合司会を務める中居正広＆安住紳一郎TBSアナウンサーの意気込みコメントと番組キービジュアルも公開された。

(C)TBS

番組情報

TBS『音楽の日2024』

07/13（土）14:00～21:56 ※生放送

総合司会：中居正広、安住紳一郎（TBSアナウンサー）

【第1弾出演アーティスト】

INI、新しい学校のリーダーズ、三代目 J SOUL BROTHERS、JO1、SPYAIR、SEKAI NO OWARI、DA PUMP、超特急、Number_i、NewJeans、BE:FIRST、平井大、FRUITS ZIPPER、マカロニえんぴつ、ME:I、LE SSERAFIM（五十音順）

【第2弾出演アーティスト】

アイナ・ジ・エンド、AliA、&TEAM、ENHYPEN、Omoinotake、Kis-My-Ft2、King & Prince、郷ひろみ、THE RAMPAGE、THE ALFEE、SUPER EIGHT、SixTONES、Snow Man、超ときめき（ハート）宣伝部、DISH//、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、nobodyknows＋、FUNKY MONKEY BΛBY’S、FANTASTICS、BOYNEXTDOOR、MY FIRST STORY × HYDE、MINMI、優里、ゆず（五十音順）

『音楽の日2024』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/ongakunohi/