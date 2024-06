安くて旨くて心地よい。ヘビロテせずにいられない、ローカルな大衆酒場（神奈川・元住吉）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は神奈川・元住吉にオープンした大衆酒場。地元愛、酒場愛がダダ漏れなニューカマーです!

酒場 ヒナタ(神奈川・元住吉)

店舗外観 出典:beefornoodleさん

2024年4月26日、東急線・元住吉駅から徒歩約1分ほどのモトスミ オズ通り商店街に「酒場 ヒナタ」がオープンしました。場所は、65年続いた「鳥作」の跡地です。

店主・山口健太郎氏 写真;お店から

代表の山口健太郎氏は、“ネオ大衆酒場”の先駆けとなった「大衆酒場ビートル」を運営するプロダクトオブタイムに8年勤務。統括責任者として売上を伸ばし、のちに“ミスタービートル”と呼ばれるほどに。同社の独立支援制度を利用して開業の準備を進める傍ら、自由が丘「金田」の門を叩き、正統派酒場のノウハウを習得しました。

出典:m.gourmet1107さん

お酒のあては、1品200〜500円程度のものが主流。良心的な価格帯でありながら、しっかり手の込んだ料理を提供してくれます。「鶏もも串」(260円)をはじめ、串物はすべて手打ち。塩味の串に添えた辛味噌も、お店で調合しています。

また、来店後、即チェックしたいのが「ホワイトボード」のメニュー。季節限定や新登場のメニューが日替わりで書かれています。売り切れ御免なので、気になるものを見つけたら早めに注文を。

この店にビール党が通う理由の一つが、赤星が飲めることです。生ビールでは感じることが少ない、コクや苦みを感じることができます 出典:ビールは1日2Lまでさん

お酒は、「ビートル」と同様のラインアップです。ビール党なら誰もが頷く「サッポロラガー赤星」(690円)や、氷代わりに焼酎を凍らせたものを使用する「生レモンチューハイ」(500円)のほか、サイコロを2つふって出た目によって金額が変わる「名物チンチロリンハイボール」(ゾロ目0円、偶数は半額220円、奇数は量も金額も倍880円)も。店内にも掲げられた「男は黙って黒ラベル」の生大(890円)は、なんと1リットルの特大ジョッキで提供されます。

手頃で、おいしいあて。明るく楽しい雰囲気や垣間見られる遊び心に、お酒がついつい進んでしまいそう!

しじみのスープ 出典:m.gourmet1107さん

〆には、しじみスープのサービスも。体に染み渡る滋味深い味わいです。こういったさりげない配慮も、リピートしたくなる理由のひとつかもしれませんね。

内観 写真:お店から

座席数はカウンター16席、テーブル16席の全32席。入り口を入るとすぐにコの字形のカウンター席、奥にテーブル席を用意。賑やかな大衆酒場でありながら、モダンなデザインの照明が施された店内は、ソロ飲みでも女性同士でも立ち寄りやすい雰囲気が魅力です。

オープンして間もないですが、早くも地元で愛されるローカル大衆酒場として活気溢れる毎日です。近隣の方が羨ましいですね!

食べログレビュアーのコメント

アヒージョ 出典:beefornoodleさん

『元住吉に最近できて気になっていたこちらのお店に土曜日17時頃来店。店内は既にまあまあ混んでました。カウンターとテーブルで構成する店内。

串焼き、おでん、おつまみ各種等色々注文しました。

串焼きは中々に大きめでで美味!メニューはハズレなしって感じです!

ここはまた行きたくなるお店ですね。

※キャッシュレス:paypayのみ

※子連れOK(椅子等用意なし)

※禁煙』(beefornoodleさん)

ハムカツ。極厚です。出典:ビールは1日2Lまでさん

『極厚のハムカツは、見ているだけでも心が踊りますね。

注文する方が多いのも当然です。

私も来店するたびに注文しています』(ビールは1日2Lまでさん)

<店舗情報>◆酒場 ヒナタ住所 : 神奈川県川崎市中原区木月2-2-39TEL : 044-872-9211

文:斎藤亜希

