「D-VEC(ディーベック)」は、フィッシングフットウェアづくりで培った機能特性を活かした防水性と防滑性に優れた「WR LEATHER PLANE TOE」を2024年6月28日(金)に発売します。

D-VEC「WR LEATHER PLANE TOE」

品番 :VJ-2SH50440

価格 :46,200円(税込)

サイズ :26.0cm、27.0cm、28.0cm

カラー :BLACK

素材 :本体 / 牛革 底部 / 合成ゴム

原産国 :日本

主な仕様:● DAIWAオリジナル「ハイパーDソール」

● 透湿防水素材&ウレタンを内包

● 防水レザー

● ストームウェルト

● スピードフィットシステム搭載シューレース

※完全防水ではございません

「D-VEC(ディーベック)」は、フィッシングフットウェアづくりで培った機能特性を活かした防水性と防滑性に優れた「WR LEATHER PLANE TOE」を2024年6月28日(金)に発売!

「WR LEATHER PLANE TOE」は、雨天でも足下を気にする必要のない全天候型レザーシューズです。

「D-VEC」は、フィッシングのグローバルブランド「DAIWA」が培ってきた『防水:Water proof、撥水:Water Repellent、超軽量:Ultra-Light、動きやすさ:Flexibility』をテーマとして、機能性とデザイン性を融合した提案を図ってきました。

このシューズにおいても以下の仕様により時代のニーズに即したデザインワークの実現を目指しています。

● アッパー素材には防水剤を革の繊維まで含浸させ、革の裏面や断面まで配慮した防水レザーを採用。

● ウェルト(靴底の製法)は、防水性に長けたストームウェルトを採用。

● アウトソールは<DAIWA>で培った「ハイパーDソール」を使用し、雨天にも高いグリップ力を保持。

● シュータンは透湿防水素材内側にウレタンを内包し、水の侵入防止と甲の当たりを軽減し履き心地を考慮。

● シューレースには、脱着が容易となるゴム紐のスピードフィットシステムを搭載。

● インソールは、快適な履き心地をもたらす低反発クッション素材を採用。

オフシーンでもビジネスシーンにおいても、快適に安心いただけるレザーシューズをお届けします。

■販売

D-VEC TOKYO EXCLUSIVE(表参道ヒルズ)、D-VEC HANKYU MENS TOKYO、D-VEC UMEDA HANKYUの各直営店とD-VEC オンラインショップをはじめ、お取扱いのセレクトショップにて販売します。

【直営店情報】

▽D-VEC TOKYO EXCLUSIVE

OPEN :11:00-20:00

所在地:東京都渋谷区神宮前4丁目12-10 表参道ヒルズ B1F

TEL :03-3405-8855

▽D-VEC HANKYU MENS TOKYO

OPEN : 平日12:00-20:00 / 土日祝11:00-20:00

所在地:東京都千代田区有楽町2丁目5-1 阪急メンズ東京 6F ガラージュ D.エディット

▽D-VEC UMEDA HANKYU

OPEN : 10:00-20:00

所在地:大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 8階

【オンラインショップURL】

https://d-vec.jp

●お客様からのお問合せ先

グローブライド お客様センター

フリーダイヤル:0120-506-204

※受付時間:9:00-17:00(土日祝日、同社休業日)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 防水性と防滑性に優れた全天候型レザーシューズ!D-VEC「WR LEATHER PLANE TOE」 appeared first on Dtimes.