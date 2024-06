2024年6月24日(月)より、『モレスキン』から「ハリー・ポッター限定版コレクション」が発売! さっそく商品をチェックしよう!『ハリー・ポッター』シリーズは、J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー小説。本作をベースにした映画シリーズは2001年から2011年までに全8作が製作され、大ヒットシリーズとなった。さらに、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ3作品、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』など、その魔法ワールドは今も広がり続けており、世界中の人々を魅了している。

本コレクションでは、2種類のハードカバーノートブック、18ヵ月ダイアリー、ボックスセット、そしてカイエジャーナルが登場。アイテムは、『ハリー・ポッター』のアイコニックな呪文を祝う独自のグラフィックで彩られている。どれも落ち着いた色味で、大人が使いたくなるかっこいい見た目だ。また、ノートブックとダイアリーは、蓄光する表紙となっているところもポイント。『ハリー・ポッター』らしい魔法のタッチがたまらない!ご紹介した商品は、2024年6月24日(月)より、モレスキン直営店にて先行販売を開始。2024年6月28日(金)より、順次モレスキン取り扱い店舗にて展開される。ファンの方は、どうぞお見逃しなく!WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD:(C)& (TM)WBEI. Publishing Rights (C) JKR. (s24)