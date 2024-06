『涙の女王』での1シーン。ソウル大首席で頭脳明晰、優しいスポーツ万能…だけどちょっぴり天然で泣き虫のペク・ヒョヌを演じて話題に!

キム・スヒョンといえば、世界的大ヒットとなった『涙の女王』の主人公ペク・ヒョヌを熱演し、世界的に話題になった超人気韓国俳優。現在、Instagramのフォロワーは1,975万人!キム・スヒョンが日本で行われるファンミーティングのため、2024年6月20日に来日! 6月22日と23日にぴあアリーナMM(横浜)で行われたファンミーティング「2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in JAPAN EYES ON YOU」のチケットは即完売で、大盛況のうちに終了しました。

家族同伴のパーティだったが、一人だったへイン。そこに駆け付けたヒョヌ。「裁判は?」「勝ったさ。ここに来るために急いだ」とさらり。へインはドキっ

家族会議では、あれをしろこれをしろなど言いつけられるばかりのヒョヌ

女優チョン・ソンイと恋に落ちる宇宙人のト・ミンジュンを熱演

ドラマは大ヒット!

キスのせいで寝込む…なんてシーンも

大ヒットとなった主演ドラマ『星から来たあなた』。歴史に残る美しいキスシーン

『ある日〜真実のベール』では違った一面が炸裂!

無実の罪を晴らすため奮闘するが…

『涙の女王』って?キム・スヒョンの主演した最新ドラマ『涙の女王』は2024年3月9日(土)〜4月28日(日)の間「Netflix (ネットフリックス)」で独占配信され、4月3日、Netflixが発表したグローバルTOP10シリーズ(非英語)部門ランキングではNO.1を獲得。韓国での最終回の視聴率は24.9%と、『愛の不時着』の記録を超え、「tvN歴代ドラマ 首都圏/世帯基準 視聴率1位」を達成しました。キム・スヒョンが演じたのは、クイーンズという財閥のお嬢様と逆玉の輿という形で結婚した弁護士ペク・ヒョヌ。イケメンでスポーツ万能、そしてソウル大学ロースクールを首席で卒業というパーフェクトキャラかと思いきや、泣き虫で天然という可愛らしさのギャップに、多くの人が虜に!キム・スヒョンは韓国のゴールデングローブ賞ともいわれる第60回百想(ペクサン)芸術大賞で唯一、一般投票によって決定されるプリズム人気賞を受賞!韓国では「スヒョンが出演すればヒット間違いなし!」とまで言われています。今回、彼の来日を記念して、キム・スヒョンが堪能できるおすすめドラマ3選をご紹介します!■1.パーフェクトな宇宙人に見えて、ギャップ萌えな主人公を演じた『星から来たあなた』(2013)■■『星から来たあなた』あらすじ400年前に地球に舞い降りた宇宙人のト・ミンジュン(キム・スヒョン)。現在は正体を隠し、大学講師として暮らしている。地球での生活も残すところあと3カ月で、荷物をまとめ始めていた。けれど、トップ女優のチョン・ソンイ(チョン・ジヒョン)が隣の部屋に引っ越してきたことがきっかけで、思わぬ事態に巻き込まれ、もう地球人のトラブルには関与しないと心に決める。それなのに、気づけばソンイにひかれ始めていて…。『星から来たあなた』でキム・スヒョン沼にハマる人続出の超ヒットドラマ!■■こんなキム・スヒョンが見られる!キム・スヒョンは、主人公のト・ミンジュを熱演。『星から来たあなた』がラブコメ初挑戦だったのですが、それを感じさせない演技力の高さで、アジア中の女性をとりこに!人間離れした身体能力や、時間を止める超能力を持つ冷静沈着な宇宙人。それなのに恋愛に関しては奥手でピュアというギャップに胸キュン間違いなしです!ちなみにこのドラマ『星から来たあなた』以来10年ぶりに、『涙の女王』では作品のOSTを歌って話題になったばかり。歌手顔負けの歌唱力にもご注目!『星から来たあなた』(C) HB ENTERTAINMENT U-NEXTにて独占配信中■兵役後、更なる魅力を見せてくれた『サイコだけど大丈夫』(2020)■■『サイコだけど大丈夫』あらすじ”サイコパス”の童話作家コ・ムニョン(ソ・イェジ)と、精神病棟で働く保護士のムン・ガンテ(キム・スヒョン)の恋を描いた異色のラブストーリー。登場人物たちの抱えるトラウマや心の弱さを通じて、「普通じゃなくても、大丈夫」というメッセージを伝えてくれる心温まる作品。■■こんなキム・スヒョンが見られる!自閉スペクトラム症の兄を持ったことで、自分の人生を後回しにして生きてきた結果、愛を信じられなくなった主人公ムン・ガンテ役を演じたキム・スヒョン。サイコパスのヒロインと出会ったことで恋に落ち、そして自分の人生と向き合っていく様子に目が離せません!兵役後、本格的な復帰作となった作品で、また更にパワーアップしたスヒョンが見られます。ストレートに愛を伝える「愛してる」連発のシーンは、大興奮間違いなし!Netflixシリーズ「サイコだけど大丈夫」独占配信中■3.これまでと違う一面を見たいなら…演技力の高さを再確認させられる『ある日〜真実のベール』(2021)■■『ある日〜真実のベール』あらすじどこにでもいるような普通の大学生ヒョンス(キム・スヒョン)は、偶然出会った女性と一夜を共にすることに。けれど、ヒョンスが目覚めるとその女性は殺されており、容疑者として逮捕されてしまう。絶望するヒョンスを、町弁護士ジュンハン(チャ・スンウォン)は救おうとするが…。無実の罪を晴らすため奮闘する二人の様子を描いたミステリーサスペンスドラマ。■■こんなキム・スヒョンが見られる!無実の罪で逮捕されたごく普通の大学生ヒョンスを演じました。普段はキラキラオーラ全開のキム・スヒョンが、自身の魅力を封印し臨んだこの作品。目を覆いたくなるようなシーンもありますが、キム・スヒョンの演技力と表現力を堪能したいなら、オススメしたい作品の一つ!『ある日〜真実のベール』(C)2021. Chorokbaem Media / The Studio M. all rights reserved U-NEXTにて配信中10年以上前の大ブレイクから常に進化を続け、今もなおトップスターの座を守り続けるキム・スヒョン。キム・スヒョン出演作品に外れなし!と言われるのも納得のクオリティのドラマぞろい…。ファンミーティングも大成功のうちに終了。再びの来日を期待したいですね!Netflixシリーズ「涙の女王」独占配信中Netflixシリーズ「サイコだけど大丈夫」独占配信中『星から来たあなた』(C) HB ENTERTAINMENT U-NEXTにて独占配信中『ある日〜真実のベール』(C)2021. Chorokbaem Media / The Studio M. all rights reserved U-NEXTにて配信中【文=田村真梨】