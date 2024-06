11人組グローバルボーイズグループ「INI(アイエヌアイ)」の郄塚大夢(たかつか・ひろむ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」(毎月3週目 月曜〜木曜22:18頃〜)。6月18日(火)の放送では、ファッションのお悩みを解決するコーナー「大夢的ファッションのススメ」をお届けしました。

――今回の放送では、SCHOOL OF LOCK!リスナーのファッションの悩みを解決するコーナーが始動しました。郄塚:今夜は「大夢的ファッションのススメ」という授業をおこないます! 僕のなかでこの番組に来るときの服装の記憶がしっかりとあるので、「服」をテーマにした話をしていこうと思います。6月は、昼間は暑いけど、夜は寒い日が多かったりとか、何を着たらいいか難しい季節じゃないですか。この時期どんな服を着たらいいのか、僕の個人的なセンスで話していこうと思います。が、これに関しては僕もわからないです(笑)。わかんないですけど、一緒に考えようぜっていうことですよ!ここだけの話、SCHOOL OF LOCK!の授業って1ヵ月に1回あるじゃないですか。毎回写真を撮ってくださって、それがSNSに上がるんですよ。だから、毎回同じ服を着て行っちゃうと、生徒(リスナー)のみんなが「先月と同じ服着てる!」って言うじゃん? それがさ、先生としてちょっと恥ずかしいというか、ちょっとよくないなと思いました。実はね……SCHOOL OF LOCK!に合わせて服を買っています(笑)。ちょっと恥ずかしい話ではあるんですけど、僕の体を動かすきっかけになるからね、すごく助かっています。郄塚:服に対して気を付けていることは、季節とか暑い寒いっていうよりは、髪色ですね。今までのSCHOOL OF LOCK!の僕の写真とかを見てくれたらわかると思うんですけど、とにかくいろんな髪色なんですよ。職員(番組スタッフ)の方から6月の時期の写真をいただいたんですけれども、いろんな髪色と服装していますね! 最初は髪色がベージュだったんですよ。白のTシャツに黒のベストを着ていますね。そして、去年の5月、6月はピンクの髪なんですよ。このピンクがさ、本当にもう、何を合わせたらいいのかわからなかったんですよね。このときもベストを着ていますね。そして、先月の5月の服も同じベストを着ていますね(笑)!俺、ベストをよく着ている記憶がありますね。先月着てたベストは、わりとお気に入りで、韓国で買ったものです。この時期って長袖のトレーナーとか、何かを羽織っちゃったりとかすると暑すぎる。でも、半袖を着るにはちょっと寒い。今半袖を着ちゃうと、めちゃくちゃ暑くなった夏に備えられないって思うんですよ。なので、半袖とか薄手のシャツのときにベストを着ていますね。そういう服装が多いかも!ちなみに今日は、長袖にTシャツを重ね着してますね。ちょっと今日、半袖にしようか迷ったんですけど、そうなると来月、再来月のSCHOOL OF LOCK!の服装に迷っちゃうので(笑)。ということで、6月は何か1枚羽織って暑かったら脱ぐみたいな、融通が効くような服装をすればいいんじゃないですかね。雨も多い季節ですけど、おしゃれに過ごしていけたらいいんじゃないかなって思いますね!



