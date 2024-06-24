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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年6月21日9時から6月24日23時59分まで｢Fashion×夏先取りタイムセール祭り｣を開催中。

現在、驚異のノイキャン力でノイズを消し去ることができるNothing ear (2)が38％オフやJBLの高性能オーバーイヤーヘッドホンが14％オフなど、各社の高性能イヤホン＆ヘッドホンアイテムがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年6月21日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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最大40dBのアクティブノイズキャンセリングでノイズを打ち消すNothing ear (2)が38%オフに！

【日本正規品】 ナッシング(Nothing) ear (2) 完全ワイヤレスイヤホン/Bluetooth 5.3 / アクティブ ノイズキャンセリング/ANC/外音取り込み/スケルトンデザイン/軽量 / 最大36時間使用可能 / ワイヤレス充電対応 / IP54防水規格 / 専用アプリ対応/iOS&Android対応/: NOTHING BLACK 14,239円 （38％オフ） Amazonで購入する PR PR

cmf by NOTHING ワイヤレスイヤホン BUDS PRO ノイズキャンセリング/Bluetooth / 最大39時間使用可能 専用アプリ対応/軽量/外音取り込み (ダークグレー) 6,280円 （20％オフ） Amazonで購入する PR PR

【JBL公式限定モデル】JBL LIVE PRO 2 完全ワイヤレスイヤホン ハイブリッド ノイズキャンセリング 防水 マルチポイント ワイヤレス充電対応 (ブラック) JBLLIVEPRO2TWSBLK 14,080円 （20％オフ） Amazonで購入する PR PR

JBL TUNE FLEX GHOST ワイヤレスイヤホン bluetooth 2ウェイ装着/ノイズキャンセリング/IPX4/ブラック/JBLTFLEXGBLK 11,170円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 対応）【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth5.0対応 / ウルトラノイズキャンセリング/外音取り込み/ワイヤレス充電対応 / IPX4防水規格 / 最大26時間音楽再生 / 専用アプリ対応/HearID機能/通話ノイズリダクション/PSE技術基準適合】ブラック 12,000円 （8％オフ） Amazonで見る PR PR

ソニー(SONY) 完全ワイヤレスイヤホン WF-C700N :高性能ノイズキャンセリング搭載/軽量・小型設計/音質アップスケール機能搭載/連続音楽再生時間最長 7.5時間/IPX4防滴性能/急速充電対応/クリアな通話性能/マルチポイント対応 ブラック WF-C700N BZ 13,463円 （24％オフ） Amazonで見る PR PR

JBLの高性能オーバーイヤーヘッドホンが14％オフ！ オーディオテクニカやソニー製ヘッドホンなども特価中！

オーディオテクニカ ATH-HL7BT ワイヤレスヘッドホン bluetooth LDAC対応 開放型ヘッドホン 最大約20時間再生 軽量 ビームフォーミングマイク 低遅延 AAC 有線接続 ハイレゾ 360 Reality Audio【国内正規品】ブラックATH-HL7BT 18,000円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドホン WH-1000XM5:ノイキャン性能向上/Amazon Alexa搭載/通話性能向上/ソフトフィットレザーによる高い遮音性/ブラック WH1000XM5 BM 44,364円 （5％オフ） Amazonで見る PR PR

オーディオテクニカ ATH-HL7BT ワイヤレスヘッドホン bluetooth LDAC対応 開放型ヘッドホン 最大約20時間再生 軽量 ビームフォーミングマイク 低遅延 AAC 有線接続 ハイレゾ 360 Reality Audio【国内正規品】ブラックATH-HL7BT 18,000円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

Bose QuietComfort Ultra Headphones 完全ワイヤレス ノイズキャンセリングヘッドホン 空間オーディオ Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 ブラック 52,200円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

JBL LIVE 770 NC スタイル/デザイン/ハイブリッドノイズキャンセリング/Bluetooth対応/マルチポイント/オーバーイヤーヘッドホン/ブラック/JBLLIVE770NCBLK 19,000円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

音質にこだわったソニー、JBL、ゼンハイザーの有線イヤホンも安い！

ソニー イヤホン 重低音モデル MDR-XB55AP : カナル型 リモコン・マイク付き ブラック MDR-XB55AP B 6,304円 （5％オフ） Amazonで見る PR PR

JBL ENDURANCE RUN2 有線 イヤホン IPX5防水/1ボタンリモコン付き/マグネット搭載/3.5mmプラグ ブラック JBLENDURRUN2BLK 小 2,409円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

ゼンハイザー Sennheiser イヤホン 有線 IE 200 ブラック ダイナミック カナル型 オーディオファイル ゲーミング TrueResponseトランスデューサー ブレードケーブル イヤーフック イヤフォン 【国内正規品】 19,000円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について｢Fashion×夏先取りタイムセール祭り｣は、6月24日23時59分まで開催中！

Source:Fashion×夏先取りタイムセール祭り