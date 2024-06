2023年8月、不慮の事故によって急逝したDER ZIBETのISSAY(Vo)を追悼するトリビュートアルバム『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』が、ISSAYの誕生日である7月6日(土)にリリースされる。BUCK-TICKの故櫻井敦司氏を始めとした多くのミュージシャンからリスペクトされ、その人柄まで愛されてきたISSAYは、音楽シーンに多大な影響を与えた唯一無二の存在だ。知的で詩的な美しい歌詞世界、グラマラスなステージングはヴィジュアル系のみならず、多くのミュージシャンを魅了した。音楽のみならず、手塚眞監督の数々の映画(近年では稲垣吾郎と二階堂ふみのW主演作『ばるぼら』に出演)に出演するなど、アクターとしても強烈な個性を発揮する稀有な表現者でもあった。

■ISSAYトリビュートアルバム『ISSAY gave life to FLOWERS - a tribute to Der Zibet -』



2024年7月6日(土)発売【CD2枚組】DDCZ-2314 \4,400(税抜\4,000)発売元:POP MANIA LABELディストリビューション:Space Shower Network▼DISC 1 参加アーティスト1.Der Rhein original release “Violetter Bal” (1985)vocals:kyo (D’ERLANGER) &宙也 (アレルギー / De-LAX / LOOPUS / 極東ファロスキッカー)violin:SUGIZO (LUNA SEA / X JAPAN / THE LAST ROCKSTARS / SHAG)piano:エミ・エレオノーラbass:岡野ハジメdrums:Sakura (gibkiy gibkiy gibkiy / Rayflower / ZIGZO)programming & keyboard:藤原マヒト2. 水銀の湖 original release “不条理” (2018)断頭台のメロディー(vocal:YUTAKA / guitar:小笠原健 一 / bass:Ryo-Ta / drums:HIME)additional guitar:アルペジオ岡野3. LOVE SONG original release “Primitive” (2009)vocal & programming:小林祐介 (The Novembers / THE SPELLBOUND)guitar:土屋昌巳bass:高松浩史 (The Novembers)4. 待つ歌 original release “Violetter Bal” (1985)vocal & cymbals:木村世治 (ZEPPET STORE)piano:福原まり (ISSAY meets DOLLY)violins:Jill (Rose Noire, Unlucky Morpheus) &Louie (Rose Noire)programming, keyboard & guitar:藤原マヒト5. マスカレード originalrelease“思春期II -DownerSide-”(1991)vocals:tezya (tezya & the sightz / Euphoria) & michi. (MASCHERA / S.Q.F / ALICE IN MENSWEAR)tuba:関島岳郎(栗コーダーカルテット)programming, keyboard, accordion & mandolin:藤原マヒト6. Blue Blue original release “GARDEN” (1988)vocal:松岡充 (SOPHIA)programming and guitar:NARASAKI(COALTAR OF THE DEEPERS)7. Good-bye Friend originalrelease“思春期II -DownerSide-”(1991)clas-six AUTO-MOD clas-six(vocal:GENET / guitar:友森昭一 / bass and programming:渡邉貢)guest sax. player:河野利昭8. 楡の木の上 original release “Green” (1995)vocal:Kayacontrabass:木田浩卓 (Jacrotangs)violin:鈴木慶子 (Jacrotangs)programming, keyboard & piano:Mao Yamamoto9. Flowers original release “Electric Moon“ (1987)vocal:MORRIEbass:岡野ハジメprogramming & guitar:土屋昌巳▼DISC 2 参加アーティスト1. Perfect Kiss original release “POP MANIA” (1994)vocals and harp:ダイアモンド✡ユカイ (Diamond Shake / RED WARRIORS)guitar & backing vocals:山鼻朝樹 (Age of Punks / David Bowie Memorial Show Band)guitar solo:木暮“shake”武彦 (Diamond Shake / RED WARRIORS)keyboards:三国義貴 (David Bowie Memorial Show Band)drums:柏原克己 (原始神母/ David Bowie Memorial Show Band)co-produce, programming, bass:michiaki (Ra:IN / David Bowie Memorial Show Band)2. 灯りを消して original release “HOMO DEMENS” (1990)vocals:森重樹一 (ZIGGY)guitar:山鼻朝樹guitar solo:PATA (X JAPAN / Ra:IN)keyboards:三国義貴drums:柏原克己co-produce, programming, bass & backing vocal:michiaki (Ra:IN)3. 沈みたい original release “Electric Moon“ (1987)vocal:ちわきまゆみguitar solo:下山淳 (Rock’n’ Rol Gypsies / ex. THE ROOSTERZ)programming, guitar & backing vocal:平田崇programming:岡野ハジメ4. VICTORIA original release “思春期 I -Upper Side-” (1991)vocal:橋都章人 (the superlative degree / HUSH)guitars:米澤 誠一朗 (ex. Lynx/W.A.R.P. / Mother Goose)bass:RIKIJI (Oblivion Dust / IMOCD!)drums:魔太朗 (ex. Lynx)backing vocal:AH (高円寺百景)keyboards & gram-pot:ホッピー神山 (God Mountain)5. Only "You", Only “Love” original release “DER ZIBET” (1988)vocal:石井秀仁 (cali≠gari)guitar:桜井青 (cali≠gari)bass:中西智子 (SION’S SQUAD, ウルフルケイスケバンド)drums:上領亘 (NeoBalad)6. マンモスの夜 original release “CARNIVAL” (1989)vocals:宙也, ちわきまゆみ, 荒瀬大 (dieS)guitar:本田毅 (PERSONZ / Effectric Guitar)bass and sax:横山英規 (Demi Semi Quaver / Rock'n' rol Big Band The Thril / エロヒム)drums (left):湊雅史drums (right):小関純穝 (マチルダロドリゲス / VooDoo Hawaians)programming & keyboards:DIE (Ra:IN / hide with Spread Beaver)7. 深海魚 original release “HOMO DEMENS” (1990)vocal:Ken-ichi (Valentine D.C. / VERTUEUX)guitar:Yukino (krishnablue / ex. AUTO-MOD)guitar solo:広瀬 Jimmy さとし (44 MAGNUM / ex. Φ)bass:JUN (Valentine D.C.)drums:梅田一哉 (from DER ZIBET / ex. TRACY)programming & keyboard:DIEbacking vocals:JUN, 梅田一哉, 岡野ハジメ8. サイコリザード original release “HOMO DEMENS”(1990)vocal & harp:BAKIguitar & kazoo:澄田健 “D runkard Bal”bass:”CRAZY” COOL-JOE “D runkard Bal”drums:湊雅史 “D runkard Bal”9. Automatic Pilot L-S-D 2024 MIXadditional programming & remix:岡野ハジメ2020 年録音 original track producer:michiakivocal:ISSAYguitar & backing vocals:山鼻朝樹keyboards, backing vocals & handclaps:三国義貴drums, tambourine & backing vocals:柏原克己bass & backing vocals:michiaki制作:DZTP(Der Zibet Tribute Project)公式X(twitter):https://x.com/DZ__TPDER ZIBET公式サイト:https://derzibet.com/