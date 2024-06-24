ジャスパークローネ(c)netkeiba

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　6月30日(日)に小倉競馬場で行われる、第59回北九州記念(3歳上・GIII・芝1200m)の登録馬・想定騎手は以下の通り。

　昨年のサマースプリントシリーズ王者ジャスパークローネ(牡5、栗東・森秀行厩舎)は団野大成騎手、前走で葵Sを完勝したピューロマジック(牝3、栗東・安田翔伍厩舎)は松山弘平騎手。

　※敬称略、○○は騎手未定もしくは回避予定
　※情報は主に先週までの取材によるもので、変更の可能性がございます。

エイシンスポッター　角田大河
カンチェンジュンガ　斎藤新
キタノエクスプレス　国分優作
グランテスト　坂井瑠星
グレイイングリーン　○○
サーマルウインド　川田将雅
サウンドビバーチェ　田口貫太
ショウナンハクラク　小沢大仁
ジャスパークローネ　団野大成
スリーパーダ　吉村誠之助
テイエムスパーダ　酒井学
ディヴィナシオン　○○
トゥラヴェスーラ　永島まなみ
ナナオ　和田竜二
バースクライ　西村淳也
ピューロマジック　松山弘平
ペアポルックス　松若風馬
メイショウソラフネ　横山典弘
メディーヴァル　小崎綾也
モズメイメイ　国分恭介
ヤクシマ　幸英明
ヨシノイースター　丸山元気
リプレーザ　○○
ロードベイリーフ　○○