6月30日(日)に小倉競馬場で行われる、第59回北九州記念(3歳上・GIII・芝1200m)の登録馬・想定騎手は以下の通り。

昨年のサマースプリントシリーズ王者ジャスパークローネ(牡5、栗東・森秀行厩舎)は団野大成騎手、前走で葵Sを完勝したピューロマジック(牝3、栗東・安田翔伍厩舎)は松山弘平騎手。

※敬称略、○○は騎手未定もしくは回避予定

※情報は主に先週までの取材によるもので、変更の可能性がございます。

エイシンスポッター 角田大河

カンチェンジュンガ 斎藤新

キタノエクスプレス 国分優作

グランテスト 坂井瑠星

グレイイングリーン ○○

サーマルウインド 川田将雅

サウンドビバーチェ 田口貫太

ショウナンハクラク 小沢大仁

ジャスパークローネ 団野大成

スリーパーダ 吉村誠之助

テイエムスパーダ 酒井学

ディヴィナシオン ○○

トゥラヴェスーラ 永島まなみ

ナナオ 和田竜二

バースクライ 西村淳也

ピューロマジック 松山弘平

ペアポルックス 松若風馬

メイショウソラフネ 横山典弘

メディーヴァル 小崎綾也

モズメイメイ 国分恭介

ヤクシマ 幸英明

ヨシノイースター 丸山元気

リプレーザ ○○

ロードベイリーフ ○○