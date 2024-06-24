【北九州記念想定騎手】ジャスパークローネは団野大成騎手、ピューロマジックは松山弘平騎手
6月30日(日)に小倉競馬場で行われる、第59回北九州記念(3歳上・GIII・芝1200m)の登録馬・想定騎手は以下の通り。
昨年のサマースプリントシリーズ王者ジャスパークローネ(牡5、栗東・森秀行厩舎)は団野大成騎手、前走で葵Sを完勝したピューロマジック(牝3、栗東・安田翔伍厩舎)は松山弘平騎手。
※敬称略、○○は騎手未定もしくは回避予定
※情報は主に先週までの取材によるもので、変更の可能性がございます。
エイシンスポッター 角田大河
カンチェンジュンガ 斎藤新
キタノエクスプレス 国分優作
グランテスト 坂井瑠星
グレイイングリーン ○○
サーマルウインド 川田将雅
サウンドビバーチェ 田口貫太
ショウナンハクラク 小沢大仁
ジャスパークローネ 団野大成
スリーパーダ 吉村誠之助
テイエムスパーダ 酒井学
ディヴィナシオン ○○
トゥラヴェスーラ 永島まなみ
ナナオ 和田竜二
バースクライ 西村淳也
ピューロマジック 松山弘平
ペアポルックス 松若風馬
メイショウソラフネ 横山典弘
メディーヴァル 小崎綾也
モズメイメイ 国分恭介
ヤクシマ 幸英明
ヨシノイースター 丸山元気
リプレーザ ○○
ロードベイリーフ ○○