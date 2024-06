ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいサンリオキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ おでかけポシェット」を紹介します☆

セガプライズ「おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ おでかけポシェット」

投入時期:2024年6月14日より順次

サイズ:全長約18×3×18cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガが展開する「サンリオキャラクターズ」のかわいいプライズが、2024年6月もバラエティ豊かに登場!

2024年6月のラインナップとして「おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ おでかけポシェット」が展開されます。

アニメ『おでかけ子ザメ』の主人公「子ザメちゃん」とコラボした”おでかけポシェット”のVol.1とVol.2がラインナップ☆

おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ おでかけポシェット Vol.1

©ペンギンボックス・KADOKAWA/おでかけ子ザメ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651352

種類:全4種(こぎみゅん、ハローキティ、マイメロディ、クロミ)

『おでかけ子ザメ』と「サンリオキャラクターズ」のコラボポシェットが、新しいデザインで登場!

おでかけポシェットVol.1として、女のコキャラクター「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「こぎみゅん」の4種がラインナップされます。

持っておでかけしたくなるかわいい風呂敷デザインです☆

おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ おでかけポシェット Vol.2

©ペンギンボックス・KADOKAWA/おでかけ子ザメ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651352

種類:全5種(ポムポムプリン、ポチャッコ、シナモロール、バッドばつ丸、ハンギョドン)

おでかけポシェットVol.2は、「シナモロール」「ポムポムプリン」「ハンギョドン」「ポチャッコ」「バッドばつ丸」の5種がラインナップ。

お揃いのファッションで楽しむかわいらしいイラストが使用されています。

男のコキャラクターと同じサングラスや帽子をかぶった「子ザメちゃん」の仕草も注目ポイントです☆

『おでかけ子ザメ』と「サンリオキャラクターズ」がコラボした、風呂敷デザインのポシェットが登場!

セガプライズの「おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ おでかけポシェット」のVol.1とVol.2は、2024年6月14日から全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

