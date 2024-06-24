¸µ¡Ö¥¶¡¦¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¥º¡×¤ÎÅÄÂ¼°¦ÈþÎë¡Ê¤¢¤ß¤ê¡Ë¤¬½µ¥×¥ì¤Ë¿åÃå¤Ç½éÅÐ¾ì¡ª¡Ö¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÄÂ¼°¦ÈþÎë
¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¶¡¦¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¥º¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÅÄÂ¼°¦ÈþÎë¡Ê¤¿¤à¤é¡¦¤¢¤ß¤ê¡Ë¤¬¡¢6·î24Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤28¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£³Æ¼ïSNS¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëWEB¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡ØËèÆü¤Ï¤Ë¤«¤àËÍ¤¿¤Á¤Ï¡£¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤âÌ³¤á¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¸¤á¤Ç½ã¤ÊÀ³Ê¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¢ô¥¡¹¤·¤¤Æ·¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¥¬¡¼¥ë
¡½¡½»£±Æ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª
ÅÄÂ¼¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
³Î¤«º£¤«¤é5Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤Ê¡£½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤ÎÉ½»æ¤ò¥é¥¹¥È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸Å²ìºÈ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«»Ï¤á¤¿¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â¾Ð´é¤Ç²¦Æ»¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤Æ¤è¤ê¤â¡¢Ê·°Ïµ¤¤Î¥¤¥¤È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡©
ÅÄÂ¼¡¡Àã¤ÎÃæ¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Á°¤ËÀîÄÅÌÀÆü¹á¤µ¤ó¤¬Àã¤ÎÃæ¤Ç»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¡¢¤«¤Ê¤ê¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÇÉáÃÊ¤ÏÁÇ¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤â¡¢·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤ÆÁêÅö¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤«¤é¡Ö°Õ³°¤ÈÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤È¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤±¤Ã¤³¤¦¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢É½¸½¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
Á°¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤â¥¥á´é¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¾þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÁÇ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ÏºÇ¶áYouTube¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯Î®¤ì¤Æ¤¯¤ëWeb¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡ØËèÆü¤Ï¤Ë¤«¤àËÍ¤¿¤Á¤Ï¡£¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤âÁý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÅÄÂ¼¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë½Ð»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡¢±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤º¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ»¡¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¶õµ¤¤â½Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤¤ë¥³¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤¹¤´¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡£
¤½¤ì¤¬ºÇ¶á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯µá¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤â¤Ã¤Æ¼Â´¶¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ª¼Çµï¤â³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½À®Ä¹¤ÎÆü¡¹¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÄÂ¼¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£4¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤ÎÁ°¤È¤«¤À¤È¤¹¤´¤¯´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³«¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö³«¤±¤Æ¡Á¡×¤Ã¤ÆÌÜ¤ÇÁÊ¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¼«Î©¤·¤¿½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹......¡£
¤¢¤È¡¢ÉáÃÊ¤Î¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÏÁ´Á³²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤Î³Ì¤âÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤È¿¿µÕ¤ÎÂ¸ºß¤À¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤âÁÇ¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ëÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÅÄÂ¼¡¡¤¦¡Á¤ó¡£¹¥¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶¯¤ß¤«¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤ÏÁÇÄ¾¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Îã¤¨¤ÐÉñÂæ·Î¸Å½ª¤ï¤ê¤Ç¤´¤Ï¤ó¤Ë¹Ô¤¯Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤Ê¬¤¬¾è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Öµ¢¤ë¤Í¡Á¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È°Ê³°¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£
¤ª¼Çµï¤Î¾ì¤Ç¤¤¤¦¤È¼«Ê¬¤Î±éµ»¤â´Þ¤á¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥°¥À¥°¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤âOK¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ª¼Çµï¤¬Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡£
¼«Ê¬¤Ï±éµ»¤ÎÎÉ¤·¤¢¤·¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿©¤¤²¼¤¬¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ì²ó¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤Æ¡£¸å¤«¤é¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸å²ù¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤ËÀ®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Ã«ÀîÌ´²Â¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Ó¦ ³¨Èþ»Ò
¡üÅÄÂ¼°¦ÈþÎë¡Ê¤¿¤à¤é¡¦¤¢¤ß¤ê¡Ë¡¡
2000Ç¯7·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹156Ñ¡¡B77 W57 H84¡¡
¡û¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¶¡¦¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¥º¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃ´Åö¡Ë¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ß¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¤¬À©ºî¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëWEB¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØËèÆü¤Ï¤Ë¤«¤àËÍ¤¿¤Á¤Ï¡£¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@Amiri_Tamura¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@amiri_tamura¡Û¡¡
ÅÄÂ¼°¦ÈþÎë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Ó¥¿¡¼¡õ¥¥å¡¼¥È¡õ......¡©¡Ù¡¡»£±Æ¡¿Takeo Dec.¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»£±Æ¡¿Takeo Dec.