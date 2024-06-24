※7月2日、東証グロース市場に上場予定のＰＲＩＳＭ　ＢｉｏＬａｂ <206A> [東証Ｇ]は24日、公開価格を発表した。

●ＰＲＩＳＭ　ＢｉｏＬａｂ <206A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：7月2日

　事業内容：独自の創薬基盤（PepMetics 技術）を用いた
　　　　　　新規医薬品の研究・開発

　公開価格：450円
　仮条件：435円～450円
　想定発行価格：435円

　上場時発行済み株式数：3535万4800株
　公募：400万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限60万株
　申込期間：6月25日～28日
　払込日：7月1日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

[2024年6月24日]


株探ニュース