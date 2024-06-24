※7月2日、東証グロース市場に上場予定のＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ <206A> [東証Ｇ]は24日、公開価格を発表した。



●ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ <206A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：7月2日



事業内容：独自の創薬基盤（PepMetics 技術）を用いた

新規医薬品の研究・開発



公開価格：450円

仮条件：435円～450円

想定発行価格：435円



上場時発行済み株式数：3535万4800株

公募：400万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限60万株

申込期間：6月25日～28日

払込日：7月1日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券



[2024年6月24日]





株探ニュース

