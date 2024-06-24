本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (24日大引け後 発表分)
※7月2日、東証グロース市場に上場予定のＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ <206A> [東証Ｇ]は24日、公開価格を発表した。
●ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ <206A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：7月2日
事業内容：独自の創薬基盤（PepMetics 技術）を用いた
新規医薬品の研究・開発
公開価格：450円
仮条件：435円～450円
想定発行価格：435円
上場時発行済み株式数：3535万4800株
公募：400万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限60万株
申込期間：6月25日～28日
払込日：7月1日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
[2024年6月24日]
株探ニュース
●ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ <206A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：7月2日
事業内容：独自の創薬基盤（PepMetics 技術）を用いた
新規医薬品の研究・開発
公開価格：450円
仮条件：435円～450円
想定発行価格：435円
上場時発行済み株式数：3535万4800株
公募：400万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限60万株
申込期間：6月25日～28日
払込日：7月1日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
[2024年6月24日]
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