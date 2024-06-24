ロッテは24日、7月1日（月）からマリーンズ公式Podcast番組「Marines Monday Radio」の配信を開始することになったと発表した。



「Marines Monday Radio #1」は、7月1日（月）12時00分に配信され、小島和哉投手、種市篤暉投手が出演して、テーマに沿ったトークが繰り広げられる。なお、毎週月曜日12時00分に最新話を更新する。また本日24日15時00分より「#0」を配信。視聴方法等は球団公式サイトにて。



▼ Marines Monday Radio概要



配信期間：7月1日（月）〜。毎週月曜12時00分に最新話を更新



視聴方法：Sportify、YouTubeなど各Podcastのアプリをダウンロードし、「Marines Monday Radio」を検索



配信内容：テーマトーク、ファンからの質問コーナーなど