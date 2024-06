【モデルプレス=2024/06/24】X JAPANのYOSHIKIが23日、自身のInstagramにてスタジオで倒れこむ姿の写真を公開。ファンからは心配の声が相次いだ。投稿写真には、ピアノや音楽機材が並ぶスタジオで、床に倒れこむようにうつ伏しているYOSHIKIの姿が移されている。YOSHIKIは英文で「まだ死んでません。寝ないで作業をしています。とてもたくさんのオファーを頂けて光栄ですが、また入院してしまいそうです。努力は続けていますが…」と書き込んだ。

心配させてごめん。?

スタジオで一瞬、落ちて仮眠たらスタッフが写真を撮って、”アメリカンユーモアでインスタにあげよう”って言われて。。。凄い勢いで働いてるけど。?

Sorry for making you worry. I took a quick nap in the studio and the staff took a picture of me and said, "Let's post it… https://t.co/vB3fV5Itm4