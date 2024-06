7月28日の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)で朝倉未来と対戦する平本蓮が24日、44万以上のフォロワーを誇る自身のX(旧ツイッター)アカウントを削除したことを、インスタグラムのストーリーズで報告した。平本は自撮りした動画で「余計な邪念を断ち切るためにXをやめました。今週で26(歳)になるんで、今回マジで絶対に勝つので余計な事をするのをやめました」と心境を明かし、「試合まであと1ヶ月なんですけど、今回マジでレベル違うので楽しみしててください。ヤバイ俺を見せます」と笑顔で宣言した。

平本はこれまでXで忖度なしの本音をぶちまけており、ストレートな言動で多くのファンを集めてきた。そんな自身の大事な武器であるXをやめてまで、朝倉未来との大一番に向けて覚悟を決めている。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・RIZINスタンディングバウト 68キロマニー・パッキャオ vs. 鈴木千裕・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整