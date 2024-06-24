Tani Yuuki、ツアー＜HOMETOWN＞テーマ曲「I’m home」スタジオライブ映像を公開
Tani Yuukiがホールツアー＜Tani Yuuki Hall Tour 2024“HOMETOWN”＞を開催中だ。オフィシャルYouTubeチャンネルにて『Tani Yuuki - I’m home / My Band Session』が公開となった。
◆Tani Yuuki 動画 / 画像
公開されたのは、1st EP「HOMETOWN」を引っ提げて開催中の全国15都市ホールツアー＜Tani Yuuki Hall Tour 2024“HOMETOWN”＞のテーマ楽曲でもある「I’m home」のスタジオライブ映像だ。Tani Yuukiが故郷を想って制作した同曲は、あらゆる世代の人々の心に寄り添うような温かい楽曲。Tani Yuukiとバンドメンバーによるスタジオライブセッションは、ライブの雰囲気を味わうことが出来る映像となっている。
■＜Tani Yuuki Hall Tour 2024“HOMETOWN”＞
6月07日(金) 宮城 ・仙台サンプラザホール
6月09日(日) 福島・けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター)
6月14日(金) 福岡・福岡サンパレス
6月16日(日) 熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)
6月21日(金) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
6月30日(日) 京都・ロームシアター京都
7月11日(木) 広島・上野学園ホール
7月13日(土) 大阪・フェスティバルホール
7月15日(祝月) 石川・本多の森 北電ホール
7月20日(土) 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール
7月28日(日) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
8月04日(日) 香川・サンポートホール高松
8月31日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟
9月23日(祝月) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
▼チケット
指定席 : 6,600円(税込)
谷乃湯シート(FC席)：9,800円 (税込)
※全席指定席
https://taniyuuki.com/feature/tour2024_hometown
■1st EP「HOMETOWN」
配信リンク：https://kmu.lnk.to/_HOMETOWN
販売リンク：https://kmu.lnk.to/fDbMjc
【初回生産限定盤(CD+BD+電話BOX型パッケージ)】
KSCL- 3525〜7 ￥7,480(税込)
【通常盤(CD only)】
KSCL-3528￥1,650(税込)
▼CD収録内容 ※全形態共通
01. 花詩
02. がらくた
03. 笑い話
04. I’m home
▼Blu-ray Disc
＜Tani Yuuki Hall Tour 2023 “kotodama”＞
2023.12.24 TOKYO DOME CITY HALL 収録
01. おかえり
02. 燦々たるや
03. 生きる偉人たちよ
04. Night Butterfly
05. 最終想者
06. 愛言葉
07. Dear drops
08. 非lie心
09. Myra
10. Cheers
11. 記憶
12. Unreachable love song
13. 夢喰
14. Life is beautiful
15. W/X/Y
16. 最後の魔法
17. kotodama
18. 百鬼夜行
19. 運命
20. ワンダーランド
21. We are free
関連リンク
◆Tani Yuuki オフィシャルX
◆Tani Yuuki オフィシャルInstagram
◆Tani Yuuki オフィシャルTikTok
◆Tani Yuuki オフィシャルYouTubeチャンネル