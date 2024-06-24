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■1st EP「HOMETOWN」



2024年5月8日リリース配信リンク：https://kmu.lnk.to/_HOMETOWN販売リンク：https://kmu.lnk.to/fDbMjc【初回生産限定盤(CD+BD+電話BOX型パッケージ)】KSCL- 3525〜7 ￥7,480(税込)【通常盤(CD only)】KSCL-3528￥1,650(税込)▼CD収録内容 ※全形態共通01. 花詩02. がらくた03. 笑い話04. I’m home▼Blu-ray Disc＜Tani Yuuki Hall Tour 2023 “kotodama”＞2023.12.24 TOKYO DOME CITY HALL 収録01. おかえり02. 燦々たるや03. 生きる偉人たちよ04. Night Butterfly05. 最終想者06. 愛言葉07. Dear drops08. 非lie心09. Myra10. Cheers11. 記憶12. Unreachable love song13. 夢喰14. Life is beautiful15. W/X/Y16. 最後の魔法17. kotodama18. 百鬼夜行19. 運命20. ワンダーランド21. We are free