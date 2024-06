¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹±ýÇ¯¤ÎÌ¾¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤¬¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¥Þ¥·¥Þ¥·¤Î¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ÇÅÐ¾ì

古き良き風合いのビンテージテイストなスニーカー好きに朗報。ニューバランス往年の名モデルに、オフホワイトを基調としてビンテージ感を表現したニューカラーがラインナップしました。

ピックアップされた3モデルは、ニューバランスMade in U.K.シリーズを代表し、長年にわたって人気を博している「576」「991」「1500」。程よいビンテージ感とMade in U.K.らしい品の良さが融合した、特別なデザインです。

英国のニューバランス工場で熟練の職人による高い技術によって製造されているMade in U.K. シリーズ。上質な素材を使い、クラシカルで高級感のあるモデルを生み出しています。今回登場したニューカラーは、オフホワイトのカラーをベースにしてビンテージライクなデザインに仕上げています。

▲「Made in UK 576 VSW」

ニューバランスの定番モデル「576」の新色「Made in UK 576 VSW」(3万7400円)では、ピッグスキンスエードとメッシュ素材を組み合わせ、1988年にリリースされた初代「576」を忠実に再現。

山道などのオフロード用として開発された“500番台”の特徴である“SL-2”ラストを採用し、高い安定性を実現しています。また、丸みのある前足部のフォルムも特徴的。

▲「Made in UK 991 v2 VS2」

「Made in UK 991 v2 VS2」(3万7400円)は、ニューバランスの中でもハイテク感のある「Made in U.K. 991」から20年以上の時を経て復活したバージョン2モデルの「Made in U.K. 991 V2」がベース。

アッパーデザインを現代的に再構成し、軽量性とクッション性に優れたミッドソールマテリアル・FuelCellを搭載しています。

▲「Made in UK 1500 VSW」

ニューバランスのフラッグシップモデルである1000番台の2代目として1989年にリリースされた「Made in UK 1500 VSW」(3万5200円)もニューカラーに。

クッション性に優れた一体成型ミッドソールによる安定感ある履き心地と、小さな「Nロゴ」が印象的なスタイリッシュなルックスを兼ね備えた人気モデルです。

足元に大人のこなれ感をプラスする新作3モデルに注目です。

