³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¡¡£Ò¡Ý£±Í¥¾¡¸å¤Î·Ð²áÊó¹ð¡Ö¥Þ¥¸¤Ç»Å»ö²¿ÇÜ¤Ë¤âÁý¤¨¤Æ¤ë¡×¡ÖÌ´¤Ï¤¢¤ë¤Ç¡ª¡×
¡¡¥Ô¥ó·Ý¿ÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Ò¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£´¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤¬£²£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££²£µÇ¯Âç²ñ³«ºÅ·èÄê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢Á°Ç¯²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Âç²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä£Ø¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢£²£°£²£µÇ¯Âç²ñ¤Î³«ºÅ¤¬Àë¸À¤µ¤ì¤¿¡£Âç²ñ¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë´ÑÍ÷¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥ºÆÃÅµ¤ÎÊç½¸¤¬£··î¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È°Ê³°¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÌ¤È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤Ï¤Ã¤¤êÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¸µ¡¹¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¥Þ¥¸¤Ç»Å»ö²¿ÇÜ¤Ë¤âÁý¤¨¤Æ¤ë¤«¤é¼ÂºÝ¡¢£Ò¡Ý£±¤ËÌ´¤Ï¤¢¤ë¤Ç¡ª¡×¤È¡¢²¿¤«¤È£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÆ±Âç²ñ¤Î»ý¤ÄÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤Î²¶¤ò¸«¤Æ¡ØÌ´¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨½Ð¤¹¤ó¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡¡£Ò¡Ý£±¡¡£²£°£²£µ³«ºÅ·èÄê¡ª¡×¤ÈÂç²ñ¤Îº£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢³«ºÅ·èÄê¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£