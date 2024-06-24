HIP HOP フェス『THE HOPE 2024』JP THE WAVY、OZworld、＼ellow Bucks、千葉雄喜、般若ら 第一弾ラインナップを発表
勢い溢れるホープからシーンを牽引するレジェンドまで、世代を超えてHIP HOPシーンの最前線で活躍するアーティストが集結する『THE HOPE』。昨年度は、お台場の特設屋外ステージを舞台に国内HIP HOPイベント最大動員記録である3万人の観客を沸かせた。3年目となる今年も、東京お台場にて9月21日（土）・22日（日）と初の二日間での開催が決定した。
情報解禁となった本日・6月24日（月）、第一弾のラインナップとして総勢45組のLIVEアーティストと29組のDJが発表された。
第一弾ラインナップ
●Artist
AI[初]
AKLO[初]
AK-69
ANARCHY
BIM
Bonbero
Carz
Candee
C.O.S.A.[初]
CYBER RUI
DADA
DJ CHARI & DJ TATSUKI with FRIENDS
DJ RYOW with FRIENDS
Eric.B.Jr
eyden
GADORO[初]
Hideyoshi
IO
Jin Dogg
JP THE WAVY
Kaneee[初]
Kohjiya[初]
kZm[初]
LANA
Lunv Loyal[初]
MaRI[初]
Only U
MC TYSON[初]
OZworld[初]
ralph
Red Eye
SEEDA[初]
SKRYU[初]
Watson
\ellow Bucks
Young Coco
Yvng Patra[初]
ジャパニーズマゲニーズ
千葉雄喜 -Shot Live-[初]
般若[初]
紅桜[初]
ゆるふわギャング[初]
百足&韻マン[初]
03- Performance[初]
7[初]
And More…
●DJ
ASIAN STAR [初]
DJ BULLSET
DJ CHARI
DJ C2 [初]
DJ DEFLO
DJ 8MAN
DJ GEORGE
DJ JAM
DJ KANJI
DJ KEKKE
DJ KEM
DJ KOTARO
DJ NORIO
DJ RyuNosuK(FTL) [初]
DJ SpiTe [初]
DJ SN-Z
DJ TATSUKI
DJ U-LEE
DJ MAGARA (MASTERPIECESOUND) [初]
DJ NISHIMIA
DopeOnigiri
FOOLISHMAN
FUJI TRILL
MARZY [初]
nasthug [初]
New J [初]
VLOT
YUTO
ZEN-LA-ROCK（DJ SET） [初]
And More...
※アルファベット順
2日間に規模が拡大となり、出演アーティスト数もさらに増加。今年「チーム友達」で鮮烈にシーンにカムバックを果たした千葉雄喜をはじめ、長きに渡りシーンを支えてきたAI、AKLO、SEEDA、般若。シーンの中核を担うGADORO、kZm、MC TYSON、OZworld、紅桜、ゆるふわギャング。そして、『THE HOPE』の名の通りシーンのホープであるKaneee、Kohjiya、Lunv Loyal、MaRI、SKRYU、Yvng Patra、7。昨年クレジットされつつも出演が叶わなかった百足&韻マン。さらに、YouTubeを通して良質なアーティストをフックし続ける03- Performanceが、『THE HOPE』初出演アーティストとしてクレジットされている。
さらに、“+ MORE RAPPERS AND DJS TO BE ANNOUNCED”とフライヤーに記載がある通り、追加発表にも注目しよう。
また、チケットは今年もプラチナムとゴールドの2券種で、2daysチケットも販売中。現在、通常よりもディスカウントされたチケットが先行で販売されている。