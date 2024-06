【第163話】6月22日 公開

小学館は6月22日、マンガ「からかい上手の高木さん」第163話「経験」をサンデーうぇぶりにて無料公開した。

真野さんからキスの経験について聞かれる西方と高木さん。相変わらず高木さんにからかわれる西方だが、真野さんのほうでは進展があったようで――?

第163話「経験」のページ

【からかい上手の高木さん】

いっつもオレをからかってくる隣の席の高木さん。だけど見ていろ、今日こそは必ず高木さんをからかって恥ずかしがらせてやる!!

