「THE HOPE 2024」

東京お台場で9月21日、9月22日に開催される日本最大のHIP HOPフェス「THE HOPE 2024」アーティストラインナップの第一弾が発表された。

勢い溢れるホープからシーンを牽引するレジェンドまで、世代を超えてHIP HOPシーンの最前線で活躍するアーティストが集結する「THE HOPE」。昨年度は、お台場の特設屋外ステージを舞台に国内HIP HOPイベント最大動員記録である3万人の観客を沸かせ、日本のHIP HOPの歴史に名を刻んだ。3年目となる今年も、東京お台場にて9月21日、9月22日と初の二日間での開催が決定。情報解禁となった24日、まずは第一弾のラインナップとして、総勢45組のLIVEアーティストと、29組のDJが発表された。

2日間に規模が拡大となり、出演アーティスト数もさらに増加。今年“チーム友達”で鮮烈にシーンにカムバックを果たした千葉雄喜をはじめ、長きに渡りシーンを支えてきたAI、AKLO、SEEDA、般若。シーンの中核を担うGADORO、kZm、MC TYSON、OZworld、紅桜、ゆるふわギャング。そして、まさにTHE HOPEの名の通りシーンのホープであるKaneee、Kohjiya、Lunv Loyal、MaRI、SKRYU、Yvng Patra、7。昨年クレジットされつつも出演が叶わなかった百足&韻マン。さらに、YouTubeを通して良質なアーティストをフックし続ける03- Performanceが、THE HOPE初出演アーティストとしてクレジットされている。※以下アルファベット順●ArtistAI[初]AKLO[初]AK-69ANARCHYBIMBonberoCarzCandeeC.O.S.A.[初]CYBER RUIDADADJ CHARI & DJ TATSUKI with FRIENDSDJ RYOW with FRIENDSEric.B.JreydenGADORO[初]HideyoshiIOJin DoggJP THE WAVYKaneee[初]Kohjiya[初]kZm[初]LANALunv Loyal[初]MaRI[初]Only UMC TYSON[初]OZworld[初]ralphRed EyeSEEDA[初]SKRYU[初]Watson¥ellow BucksYoung CocoYvng Patra[初]ジャパニーズマゲニーズ千葉雄喜 -Shot Live-[初]般若[初]紅桜[初]ゆるふわギャング[初]百足&韻マン[初]03- Performance[初]7[初]And More…●DJASIAN STAR [初]DJ BULLSETDJ CHARIDJ C2 [初]DJ DEFLODJ 8MANDJ GEORGEDJ JAMDJ KANJIDJ KEKKEDJ KEMDJ KOTARODJ NORIODJ RyuNosuK(FTL) [初]DJ SpiTe [初]DJ SN-ZDJ TATSUKIDJ U-LEEDJ MAGARA (MASTERPIECESOUND) [初]DJ NISHIMIADopeOnigiriFOOLISHMANFUJI TRILLMARZY [初]nasthug [初]New J [初]VLOTYUTOZEN-LA-ROCK(DJ SET) [初] And More...