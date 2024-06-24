ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７７ｂｐ、高水準が続く　仏選挙まで１週間を切る
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ　　　　2.415
フランス　　　3.188（+77）
イタリア　　　3.916（+150）
スペイン　　　3.268（+85）
オランダ　　　2.77（+36）
ギリシャ　　　3.62（+121）
ポルトガル　　　3.132（+72）
ベルギー　　　3.069（+65）
オーストリア　3.01（+60）
アイルランド　2.889（+47）
フィンランド　3.025（+61）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）