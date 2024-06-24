ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７ｂｐ、高水準が続く 仏選挙まで１週間を切る
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７ｂｐ、高水準が続く 仏選挙まで１週間を切る
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ 2.415
フランス 3.188（+77）
イタリア 3.916（+150）
スペイン 3.268（+85）
オランダ 2.77（+36）
ギリシャ 3.62（+121）
ポルトガル 3.132（+72）
ベルギー 3.069（+65）
オーストリア 3.01（+60）
アイルランド 2.889（+47）
フィンランド 3.025（+61）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ 2.415
フランス 3.188（+77）
イタリア 3.916（+150）
スペイン 3.268（+85）
オランダ 2.77（+36）
ギリシャ 3.62（+121）
ポルトガル 3.132（+72）
ベルギー 3.069（+65）
オーストリア 3.01（+60）
アイルランド 2.889（+47）
フィンランド 3.025（+61）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）