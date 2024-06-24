King Gnu、初の映像作品『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』発売決定
King Gnuにとって初の映像作品となる『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』が9月25日（水）に発売となる。
この作品は、2024年1月から3月にかけて全国5都市で9公演開催し、計38万人を動員したKing Gnu最大規模でありバンド史上最速となる全国5大ドームツアー＜King Gnu Dome Tour「THE GREATEST UNKNOWN」＞の東京ドーム公演を収録したものだ。
本作品は【完全生産限定盤】と【通常盤】 の2形態での発売となり、【完全生産限定盤】は「スペシャルBOX仕様、Blu-ray 1枚＋CD1枚＋148ページPHOTOBOOK（5大ドームツアーとアジアツアーの模様を納めた148ページ）付」、【通常盤】はBlu-ray 1枚＋CD1枚】の2形態での発売となる。
また、【完全生産限定盤】と【通常盤】共にCDが1枚同梱されるとのことだが、その収録内容は現時点では未発表だ。完全生産限定盤のスペシャルBOX仕様やその他に封入される特典など、さらなる詳細は後日発表となる。
『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』
完全生産限定盤：BVXL-130〜132／￥12,000-（tax in.）
【完全生産限定盤スペシャルBOX仕様】Blu-ray1枚＋CD1枚＋148ページ PHOTO BOOK付
通常盤 ： BVXL-133〜134 ／￥7,700-（tax in.）Blu-ray1枚＋CD1枚
予約 https://VA.lnk.to/THEGREATESTUNKNOWNTOUR
[ Disc1 / Blu-ray ]
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雨燦々
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三文小説
ЯOЯЯIM
Teenager Forever
飛行艇
DOCUMENTARY MOVIE
[ Disc2 / CD ]
収録内容後日発表
【店舗別オリジナル特典】
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルクリアポーチ
・HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）：オリジナルピック
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）/ TSUTAYAオンラインショッピング：オリジナル丸型缶ミラー
・Amazon.co.jp：オリジナルトートバッグ
・楽天ブックス：オリジナルピンバッジ
・セブンネットショッピング：オリジナルプレートキーホルダー
・Sony Music Shop ：オリジナルマネークリップ
・King Gnu応援店：オリジナルステッカー
◆King Gnuオフィシャルサイト