鈴木茂(g)、小原礼(b)、林立夫(ds)、松任谷正隆(key)>によるSKYEが、7月24日にリリースする2枚目のオリジナルアルバム『Collage』の収録楽曲とジャケット写真を公開した。タイトル『Collage』には、ありとあらゆる性質とロジックのバラバラの素材を組み合わせる事で作品を構成する創作技法という意味があり、70年代の音楽をベースに各メンバーがそれぞれ作詞・作曲を担当し制作した新曲に加え、2023年のFM COCOLO春キャンペーンソングとして話題になった「radio」など全14曲が収録される。

『Collage』発売日:7月24日(水)品番:COCB-54372価格:3,500円(税込)収録曲:1,ホームアゲイン 作詞:林立夫 作曲:鈴木茂・小原礼・松任谷正隆2,Scarabaeid 作詞:林立夫 作曲:小原礼・松任谷正隆・鈴木茂3,大丈夫〜It's not too late 作詞:林立夫 作曲:松任谷正隆4,Too Old 作詞:小原礼 作曲:小原礼5,Wire Walker 作詞:林立夫 作曲:松任谷正隆6,Smiling Faces 作詞:小原礼 作曲:小原礼7,Bermuda 作詞:林立夫 作曲:松任谷正隆8,ウッドストック 作詞:小原礼 作曲:小原礼9,BLUE〜ネガフィルム 作詞:松任谷正隆 作曲:松任谷正隆10,Paint It Black 作詞:林立夫 作曲:小原礼11,Night Crawler 作詞:松任谷正隆 作曲:松任谷正隆12,メリーゴーランド 作詞:松任谷正隆 作曲:松任谷正隆13,The Light in the Dark 作詞:小原礼 作曲:小原礼14,radio(SKYE with Raine) 作詞:林立夫 作曲:小原礼・鈴木茂・松任谷正隆