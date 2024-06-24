SKYE、2ndアルバム『Collage』の収録曲を発表
鈴木茂(g)、小原礼(b)、林立夫(ds)、松任谷正隆(key)＞によるSKYEが、7月24日にリリースする2枚目のオリジナルアルバム『Collage』の収録楽曲とジャケット写真を公開した。
タイトル『Collage』には、ありとあらゆる性質とロジックのバラバラの素材を組み合わせる事で作品を構成する創作技法という意味があり、70年代の音楽をベースに各メンバーがそれぞれ作詞・作曲を担当し制作した新曲に加え、2023年のFM COCOLO春キャンペーンソングとして話題になった「radio」など全14曲が収録される。
なお、7月から8月に開催されるビルボードライブは、レコ発ツアーとなっており、サポートミュージシャンとして市原ひかり(tp)、小林香織(sax)、駒野逸美(tb)によるガールズ・ホーンセクションも加わり、ニューアルバムに収録される楽曲も多数プレイされる。
リリース情報
発売日：7月24日（水）
品番：COCB-54372
価格：3,500円（税込）
収録曲：
1,ホームアゲイン 作詞：林立夫 作曲：鈴木茂・小原礼・松任谷正隆
2,Scarabaeid 作詞：林立夫 作曲：小原礼・松任谷正隆・鈴木茂
3,大丈夫〜It's not too late 作詞：林立夫 作曲：松任谷正隆
4,Too Old 作詞：小原礼 作曲：小原礼
5,Wire Walker 作詞：林立夫 作曲：松任谷正隆
6,Smiling Faces 作詞：小原礼 作曲：小原礼
7,Bermuda 作詞：林立夫 作曲：松任谷正隆
8,ウッドストック 作詞：小原礼 作曲：小原礼
9,BLUE〜ネガフィルム 作詞：松任谷正隆 作曲：松任谷正隆
10,Paint It Black 作詞：林立夫 作曲：小原礼
11,Night Crawler 作詞：松任谷正隆 作曲：松任谷正隆
12,メリーゴーランド 作詞：松任谷正隆 作曲：松任谷正隆
13,The Light in the Dark 作詞：小原礼 作曲：小原礼
14,radio（SKYE with Raine） 作詞：林立夫 作曲：小原礼・鈴木茂・松任谷正隆
ライブ・イベント情報
2024/7/26（金） 1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）
2024/7/31（水） 1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
【ビルボードライブ東京】（1日2回公演）
2024/8/4（日） 1stステージ 開場14:30 開演15:30 / 2ndステージ 開場17:30 開演18:30
メンバー
鈴木茂(Gt.)
小原礼(Ba.)
林立夫(Dr.)
松任谷正隆(Key.)
市原ひかり(Tp.)
駒野逸美(Tb.)
小林香織(Sax)_
チケット料金 ※飲食代金別
サービスエリア￥9,000〜
カジュアルエリア￥8,500〜（1ドリンク付）
チケット情報
＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびプレイガイド（e+・ぴあ）にてご購入いただけます。
ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際には、無料のゲスト登録が必要となります。
ビルボードライブ公式HP：http://www.billboard-live.com/
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