DEZERTがSORA(Dr)のバースデー当日である6月22日、埼玉・三郷市文化会館大ホールにて<DEZERT LIVE TOUR 2024 “The Heart Tree”【TOUR FINAL】-僕等の夜について編->を開催した。2月から全国28ヵ所を巡ったツアーのファイナルを飾る埼玉県三郷市は、SORAの生まれ故郷でもある。DEZERTは2018年に三郷市文化会館小ホールで凱旋ライヴを開催しているが、今回は念願叶って大ホールを見事ソールドアウトさせた。半年後には、初の日本武道館ワンマンを控えているという状況も含め、トピックスがいくつも重なったこの夜のライヴは、DEZERTにとっても観客にとっても、まさに特別な公演だ。メジャーデビューアルバム『The Heart Tree』を携えて回ったツアーで、“この場所があなたの居場所になりますように”という純粋な祈りを伝え続けてきた彼らが最後に届けたのは、やはり最大級の愛だった。

■<DEZERT LIVE TOUR 2024 “The Heart Tree”【TOUR FINAL】-僕等の夜について編->6月22日(土)@三郷市文化会館 大ホール SETLIST



01. Hopeless02. 君の脊髄が踊る頃に03. 延命ピエロ04. 匿名の神様05. 御法度06. 楽園07. オレンジの詩08. 僕等の夜について09. 羊は死刑台で笑えるか?10. ミスターショットガンガール11. 変12.「誰にも渡しちゃいけない場所を心と名づけ」13. Call of Rescue14. The Walker15.「遺書。」16.「君の子宮を触る」17. TODAYencoreen1. 飼育部屋en2. 脳みそくん。en3. ROCKET DIVEen4. 再教育en5. The Heart Tree