¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥¨¡¼¥¹¸òÂå¡×¤òÌÀ¸À¡ªºå¿À¤Î¥í¡¼¥ÆºÆÊÔ¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î½ÅÂç¤Ê°Õ¿Þ¤È¤Ï
¡¡ºå¿À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö·Ã¤ß¤Î±«¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡£¶·î23Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿DeNAÀï¤ò±«¤ÇÎ®¤·¤¿ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆºÆÊÔ¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿ºÍÌÚ¹À¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÍËÆü¤ÎÀèÈ¯¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤¿²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£ÅÙ¡¢¥¢¥¿¥Þ¤¤¤¯¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡££±²óÈô¤Ð¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢25Æü¤Î²ÐÍËÆü¤ËÁÒÉß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæÆüÀï¤ËÀèÈ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²ÐÍËÆü¤ÎÅÐÈÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ºòÇ¯MVP¤ÎÂ¼¾åðó¼ù¤ò¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î½µ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë²ÐÍËÆü¤Î£³Ï¢Àï¥¢¥¿¥Þ¤Ë¡¢¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÅê¼ê¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡¢Áê¼ê¤¬¼å¤¤Åê¼ê¤Î»þ¤Ë¤¤¤¤Åê¼ê¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥í¡¼¥ÆºÆÊÔ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¨¡¼¥¹¤¬Â¼¾å¤«¤é¡ÖºÍÌÚ¹À¿Í¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤éàÁ°¥¨¡¼¥¹á¤ÎÂ¼¾å¤ÏÌÚÍËÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢ºßºå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¤¬¡¢¤³¤Î¸ú²Ì¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Çºå¿À¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Ï¡¢²ÐÍËÆü¤«¤é½ç¤ËºÍÌÚ¡¢ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¡¢Â¼¾å¡¢À¾Í¦µ±¡¢°ËÆ£¾»Ê¡¢¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÐÍËÆü¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤º¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Î¥¢¥¿¥Þ¤Ë¡¢º£Ç¯ºÇ¤â¹¥Ä´¤ÇÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò·×»»¤Ç¤¤ëºÍÌÚ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢£±½µ´Ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥í¡¼¥ÆºÆÊÔ¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï°ìµ¤¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡×
¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÃæ·Ñ¤®¡¦ÍÞ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢23Æü¤Î±«¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤½¤¦¤Ç¡¢£¶·î22Æü¤Ë·ÚÅÙ¤ÎÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤«¤é³°¤ì¤¿¼é¸î¿À¡¦´äºêÍ¥¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³«Ëë»þ¤Ë¤Ï´äºê¤È¥²¥é¤ò£×¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¡Öº£¡¢ÀÐ°æ¤Ï¤¨¤¨¤«¤é¤Ê¤¡¡×¤È¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÀÐ°æÂçÃÒ¤òÍÞ¤¨¤Ç»È¤¦¹½ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££²·³¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥²¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼´Ø·¸¤Ê¤·¤Ç¡¢£±²óÅê¤²¤µ¤»¤¿¤¤¤è¤Ê¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï³Ú¤ÊÅ¸³«¤Ç¤Î´·¤é¤·ÅÐÈÄ¤ò¤µ¤»¤¿¤¤°Õ¸þ¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢£··î¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ÆÍ¥¾¡¤Ø¤È²ÃÂ®¤·¤¿ºå¿À¡£¤Þ¤À¡¢ÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤ÏÅê¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤«¤é¡Ö¥¢¥ì¥ó¥Ñ¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò¥°¥Ã¤È°ú¤´ó¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡ÊÀÐ¸«·õ¡Ë