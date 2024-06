【レポート】Girls²×iScreamコラボシングル「D.N.A.」リリイベ開催！先輩・佐藤晴美＆KAEDEのサプライズ来場にメンバー＆ファン大興奮

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LDH所属の新世代ガールズグループ、Girls2(「2」は二乗が正式表記)とiScreamのコラボレーションシングル第2弾「D.N.A.」の発売記念リリースイベントが6月23日に東京・ダイバーシティ東京プラザのフェスティバル広場にて開催された。

梅雨真っ只中の生憎の空模様にもかかわらず集まった大勢のファンの歓声のなか、11人が登場。1曲目は、シングルカップリング曲のガールズアンセム「Be Real」からスタート。イベントのスタートにふさわしいポップでポジティブな楽曲に会場のテンションも一気に上がる。

挨拶が終わると、Girls2のリーダー鶴屋美咲が「皆さん本日はお越しいただきありがとうございます! ついに今日ガルサケ(Girls2×iScreamの略)リリイベ最終日になりました!今回Girls2×iScreamコラボ第2弾のリリースイベントとして回らせていただいていたんですけれども、6月19日にリリースとなりました!」とファンとともに祝福。

続く2曲目はiScreamのパフォーマンスへ。「皆さんこんにちはRUIです!」「皆さん今日は楽しんでいきましょう! YUNAです!」「リリイベ最終日ということで皆さんと最高の思い出を作っていきたいと思います!HINATAです!」と改めてひとりずつ自己紹介。

当日はiScreamのデビュー記念日でもあり、HINATAは「私たちは今日でデビューして3周年を迎えるということで、そんな特別な日に峰さんにお会いできたことをうれしく思っています。この3年間で本当にたくさんのことを経験させていただいていますし、ファンの皆さんと一緒に愛を作っていけていることがすごく幸せだと思っています。引き続き応援よろしくお願いします!」とファンへのメッセージを語った。

そして、YUNAが「今日という日にピッタリかなと思います」と紹介し、2024年元日にリリースされたiScreamの決意表明とも言える楽曲「Heart of Gold」を披露した。

iScreamからバトンを受け取り「皆さん一緒に楽しむ準備できてますか!」と小田柚葉の掛け声でGirls2のステージがスタート。これまで回ってきたリリースイベントでは初披露という、3月にリリースした2ndアルバムのリード曲「Magic」を披露。

8人ならではのくるくる変わるフォーメーションでファンを魅了した。ひとりずつ自己紹介を終えると小田柚葉が「そんな私たちなんですけれども、今週6月26日でデビュー5周年を迎えます! 皆さんいつも応援ありがとうございます!」とファンへの感謝を伝えた。

再びiScreamが登場すると、Girls2から「私たちからも良いですか? iScream3歳おめででとう!」と改めてiScreamのデビュー日を祝福。そのお祝いムードのまま今回のメインである「D.N.A.」のパフォーマンスへ。

事務所の先輩たちが作った“D.N.A.”を、自分たちの最強のガールズパワーでよりかっこよく届けていきたいという熱意が込められた今作。今回でリリースイベントでのパフォーマンスは最後ということで、山口綺羅が「ラスト楽しむ準備できてますか!」と呼びかけると会場の盛り上がりは最高潮に。LDH魂を受け継いだ11人は、リリースイベントの集大成とも言える圧巻のパフォーマンスを見せた。

最後にリリースイベント恒例の記念撮影を撮ろうとしたところ、事務所の先輩である佐藤晴美とKAEDEが花束を持って登場。過去にはE-girlsなどのグループで活動していたふたりは今作のミュージックビデオにも特別出演しており、リリースイベントの最終日にお祝いに駆けつけた。予想外のサプライズゲストの登場にメンバーもファンも大興奮。

MVに出演したことについて佐藤晴美は「みんなの活動もずっと見ていたので、私たちも一緒に踊れるのがすごいうれしかったです」とコメント。KAEDEは「皆さんGirls2とiScreamのことをもっともっとたくさん愛してください」と温かく後輩を応援した。

最後は原田都愛が「びっくりしたところで今日は終わります!リリースイベント皆さんたくさん来てくれてありがとうございました!」とお茶目なMCで締めくくり、イベントは幕を閉じた。

iScreamは6月29日にLDH kitchen THE TOKYO HANEDAでデビュー3周年を記念したライブ『iScream 3rd Anniversary Party「i+you=3」』を開催、Girls2は6月30日に国立代々木競技場 第一体育館初のワンマンとなるデビュー5周年を記念したライブ『Girls2 5th Anniversary 「We are Girls2 -The Live-」』を行う。

リリース情報

2024.04.30 ON SALE

Girls2×iSceram

DIGITAL SINGLE「D.N.A」

2024.06.19 ON SALE

Girls2×iScream

SINGLE「D.N.A」

Girls2 OFFICIAL SITE

https://www.girls2.jp/

iScream OFFICIAL SITE

https://www.iscream-official.com/