『THE HOPE 2024』ラインナップ第1弾を発表！LIVEアーティスト45組、DJ29組

■“チーム友達”で鮮烈にシーンにカムバックを果たした千葉雄喜をはじめ、AI、AKLO、SEEDA、般若らが出演!

『THE HOPE 2024』の第1弾のラインナップとして、総勢45組のLIVEアーティストと、29組のDJが発表された。

勢い溢れるホープからシーンを牽引するレジェンドまで、世代を超えてHIP HOPシーンの最前線で活躍するアーティストが集結する『THE HOPE』。2023年度は、お台場の特設屋外ステージを舞台に、国内HIP HOPイベント最大動員記録である3万人の観客を沸かせ、日本のHIP HOPの歴史に名を刻んだ。3年目となる2024年は東京・お台場にて9月21日・22日初の2日間での開催が決定している。

2日間に規模が拡大となり、出演アーティスト数もさらに増加。2024年“チーム友達”で鮮烈にシーンにカムバックを果たした千葉雄喜をはじめ、長きに渡りシーンを支えてきたAI、AKLO、SEEDA、般若。シーンの中核を担うGADORO、kZm、MC TYSON、OZworld、紅桜、ゆるふわギャング。そして、まさに『THE HOPE』の名のとおりシーンのホープであるKaneee、Kohjiya、Lunv Loyal、MaRI、SKRYU、Yvng Patra、7。2023年クレジットされつつも出演が叶わなかった百足&韻マン。さらに、YouTubeをとおして良質なアーティストをフックし続ける03- Performanceが、『THE HOPE』初出演アーティストとしてクレジットされている。

「まるでMIX TAPEを聴いてるようだ」と言われる『THE HOPE』のステージで、この45組がどのようなライブを見せてくれるのか、そして各地の現場を沸かすトップDJのプレイに注目だ。

さらに、追加発表も予定されている。チケットはプラチナムとゴールドの2券種で、2daysチケットも販売中。詳しくは、公式サイトをチェックしよう。

イベント情報

『THE HOPE 2024』

09/21(土)東京・お台場THE HOPE特設会場

09/22(日)東京・お台場THE HOPE特設会場

■ラインナップ第一弾(アルファベット順)

◇Artist

AI(初)

AKLO(初)

AK-69

ANARCHY

BIM

Bonbero

Carz

Candee

C.O.S.A.(初)

CYBER RUI

DADA

DJ CHARI & DJ TATSUKI with FRIENDS

DJ RYOW with FRIENDS

Eric.B.Jr

eyden

GADORO(初)

Hideyoshi

IO

Jin Dogg

JP THE WAVY

Kaneee(初)

Kohjiya(初)

kZm(初)

LANA

Lunv Loyal(初)

MaRI(初)

Only U

MC TYSON(初)

OZworld(初)

ralph

Red Eye

SEEDA(初)

SKRYU(初)

Watson

\ellow Bucks

Young Coco

Yvng Patra(初)

ジャパニーズマゲニーズ

千葉雄喜 -Shot Live-(初)

般若(初)

紅桜(初)

ゆるふわギャング(初)

百足&韻マン(初)

03- Performance(初)

7(初)

◇DJ

ASIAN STAR (初)

DJ BULLSET

DJ CHARI

DJ C2 (初)

DJ DEFLO

DJ 8MAN

DJ GEORGE

DJ JAM

DJ KANJI

DJ KEKKE

DJ KEM

DJ KOTARO

DJ NORIO

DJ RyuNosuK(FTL) (初)

DJ SpiTe (初)

DJ SN-Z

DJ TATSUKI

DJ U-LEE

DJ MAGARA (MASTERPIECESOUND) (初)

DJ NISHIMIA

DopeOnigiri

FOOLISHMAN

FUJI TRILL

MARZY (初)

nasthug (初)

New J (初)

VLOT

YUTO

ZEN-LA-ROCK(DJ SET) (初)

『THE HOPE 2024』公式サイト

