マッシュビューティーラボは、運営するナチュラル&オーガニックのセレクトショップBiople(ビープル)で人気のアイテムや新商品が集結する展示会「Biople FES 2024 in TOKYO」をこのほど開催しました。コスメやフード、生活雑貨などを多く扱うBiopleで、この夏注目したいアイテムをリサーチしてきました。ナチュラル&オーガニックアイテムの祭典「Biople FES」とは?

「Biople FES 2024 in TOKYO」「いつも、健やかで美しいわたしに」をコンセプトに掲げるBiopleでは、ナチュラル&オーガニックのトレンドアイテムや新商品が集まるイベント「Biople FES」を年に2回ほど開催しています。これまで19回開催し、メディア関係者など招待者のみが参加してきましたが、今年からは一般客も参加ができるオープンイベントに変更されました。「Biople FES 2024 in TOKYO」では、フェス(お祭り)の原点に立ち返り、オーガニックスペシャリストのトークショーや、お祭りならではの出店や屋台フードなどが登場。コスメやフード、生活雑貨と数々のブランドが出店する中、これからの季節に使いたい注目のアイテムを紹介します。サ活や熱中症対策、ボディメンテナンスをかなえる美味ドリンクすでに夏のような蒸し暑い日が続き、熱中症対策が欠かせない季節がやってきました。こまめな水分補給におすすめしたいのが、水に溶かす粉末スティックタイプの経口補水液「HUMANEED(ヒューマニード)」です。HUMANEED 500ml用 20本入り (各3,132円)水よりも効率的に水分と電解質を補給でき、ナイアシンやパントテン酸などビタミンB群配合によるインナーケア機能も備えた「HUMANEED」は、独自の無添加果汁パウダーを使用しており、経口補水液特有のしょっぱさや甘みを感じさせないジューシー感が特徴です。実際にゆずレモン味を試飲してみたところ、みずみずしくフルーティーな味わいはまるでジュース。経口補水液とは思えないすっきりさと爽快感で、ゴクゴクと飲みたくなる味わいでした。「HUMANEED」500mlで水2L分の水分補給をかなえ、さらに持ち運びにも便利なサイズ感から、お出かけやサウナのお供とさまざまなシチュエーションで活躍しそう。もうひとつ気になったのは「e:FORCE」。スパウトパウチに入っているのは、薬剤師が生薬茶とスパイスなどを調合し、自然由来のアガベシロップで甘さをつけた100%天然由来のドリンクです。e:FORCE 350ml (各850円)全6種類のドリンクの中から日々の健康の悩みに合ったものを選ぶというもので、実際に筆者の悩みであるむくみ対策としてマテ茶やどくだみ、ジンジャー、桂皮が入った「カラダ・クリーン」を試飲してみました。カラダ・クリーン生葉と聞くとえぐみや苦味がありおいしくないイメージがありましたが、ハーブティーのようにさっぱりとしていておいしい!種類によってはカフェインレスのものもあるので、寝る前のリラックスタイムに温めて飲むのもよさそうです。清涼感をもたらすボディケアアイテムも汗ばむ季節は、クールダウンできるアイテムを取り入れたいところ。宝石のようなバスソルトで人気の「eume(イウミー)」からスーッとした爽快な香りの「クォーツバスソルト クリスタルミント」が登場しました。クォーツバスソルト クリスタルミント(3,850円)涼やかなカラーのバスソルトにはミネラルがたっぷりと含まれ、キラキラと溶けていく様子も楽しめます。癒やしと爽快感をもたらしてくれるミント&グレープフルーツの香りは、湯船派でさっぱりとしたい人におすすめです。日焼けをした肌のケアや不安定な天候からくる体の不調のお供にしたいのが、CBDを配合した「エリクシノール CBDバーム」。エリクシノールのラインアップ筆者は慢性的な頭痛と肩こりに悩んでおり、睡眠・不安・痛みの緩和が期待できるというCBDに興味津々。「エリクシノール CBDバーム」は、コンディショニング成分を配合した、全身に使用できるバームタイプで、肩から首筋・腰まわり・ふくらはぎなど、広範囲のケアを手軽に行えます。エリクシノール CBDバーム(4,950円)実際に首へ塗布してみたところ、少量でも伸びがよく、塗り広げていくとスーッと肌がクールダウンしていくのがわかりました。すっきりとしたハーバルの爽やかな香りは、気分転換にも最適!さらに、アロエベラエキスやシアバターなど保湿力に優れた植物性成分も配合していることから、日焼け後のケアとしても活用できるのだそう。梅雨から夏にかけて大活躍しそうなアイテムです。華やかさをプラスする夏コスメ夏の日差しを受けて映えるメイクをこれからの季節に取り入れたいと考えている人も多いはず。華やかさを加えながらもオフィスシーンでも活躍する夏コスメを2つピックアップしました。AINOKI mebuki「AINOKI mebuki(アイノキメブキ)」からはカラーマスカラの新色2色がラインアップ。「フォレスト フィール セイバー カールマスカラ カラーマスカラ」の「05 天藍」は、透明感のあるネイビーブラックカラー。深みと透明感のある藍色が澄んだ眼差しを演出してくれます。「06 胡桃」は、柔らかなベージュブラウンカラーが軽やかな抜け感を作り出してくれてナチュラルな印象に。フォレスト フィール セイバー カールマスカラ カラーマスカラ(各2,750円)どちらもマットよりの質感で、繊細なパールを配合しているからか瞳に透明感を与えます。敏感肌にも優しい天然由来成分94%でありながら、カールアップとキープを両立するカラーマスカラです。「to/one(トーン)」では、「光と風が戯れる南仏のビーチ」をテーマにしたサマーコレクションが並んでいました。筆者が特に気になったのは、夏らしいゴールドラメを散りばめたハイライト「ペタル フロート ブラッシュ EX03」です。ペタル フロート ブラッシュ EX03(3,300円)限定カラーの「EX03 Touch of Sun」は、地中海の太陽の輝きをイメージしたシャイニーゴールドカラーで、肌と一体化してなじみながらもゴールドパールが肌にツヤを与えます。チークとして使えばヘルシーな印象に、ハイライトとして使えばゴージャスな印象に仕上がる一品です。また「to/one」では、ブライトニングシリーズのスキンケアも展開されていました。中でも注目なのが、スティック状の美容液「ブライトニング グロウ セラム」です。ブライトニング グロウ セラム(4,950円)90%と高濃度の天然由来ビタミンCと植物性レチノールとも呼ばれるバクチオールを保湿成分として配合した「ブライトニング グロウ セラム」は、夜だけでなく日中のスキンケアやメイク直しにまで使用できる万能美容液なのだそう。実際に手に塗ってみると、しっとりと潤うのにベタつかないテクスチャー。ビタミンCを配合しているものを使うと刺激が気になることがあるのですが、パッチテスト済みで敏感肌にも配慮していることからひりつきや熱を感じませんでした。これは名品かも…!今回紹介したアイテムはBiopleの店舗や公式オンラインストアで販売しています。体にも環境にも優しいラインアップの中から気になるアイテムをチェックしてみては?吉川夏澄 よしかわかすみ アパレル、スポーツジムのインストラクターをなどを経験し、現在はOLライターとしても活動中。ファッションをはじめ、コスメ、スキューバダイビング、美食、辛いもの……など幅広い興味を記事として投稿中。 instagram : kassunne67 この著者の記事一覧はこちら