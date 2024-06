SHINee キー、パリのファッションウィークでも大注目…洗練されたコーディネートに視線釘付け

SHINeeのキーが、パリ・ファッションウィークに登場した。キーは6月21日(現地時間)、フランス・パリの美術館「パレ・ド・トーキョー(PALAIS DE TOKYO)」で開かれたグローバルブランド「JUUN.J(ジュン・ジー)」の2025 S/Sファッションショーに出席し、単独でフォトウォールに立つという型破りな待遇で話題になった。この日、彼はクラシックなワークウェアと1950年代の高級オーダーメイド服であるオートクチュールをミックスした「ワークチュール(WORKOUTURE)」というコレクションのテーマに合わせ、ユニークなデザインのスーツにオーバーフィットのレザージャケットを合わせた。スーツに合わせスタイリッシュなヘアスタイルを披露し、ファッショニスタらしい姿で、世界中のファッション業界から注目を集めた。

さらに彼は、世界各地のファッションメディアのインタビューに、流暢な英語と誠実な態度で応え、大反響を呼び、“ファッションのアイコン”としての存在感を見せつけた。フランス現地で撮影されたファッションフィルムでも、「JUUN.J」の2025 S/S未公開の衣装を自分だけのスタイルで着こなし、シックながら洗練された魅力をアピールし、見る人々を感嘆させた。今後もファッション業界での彼の活躍から目が離せない。キーは6月26日に日本オリジナルシングル「Tongue Tied」を配信する。また、7月14日バンコクをはじめジャカルタ、マカオ、高雄などアジア4地域を巡る初のソロアジアツアー「2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR」を控えている。