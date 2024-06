【ゲオ新品ゲームソフト週間売上ランキングTOP10】6月24日 公開集計期間:6月17日~6月21日

ゲオの6月17日より6月21日までの「ゲオ新品ゲームソフト週間売上ランキングTOP10」において、TOP1・2の首位を「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE EDITION」が独占した。

6月21日に発売された「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE EDITION」は、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)用アクションRPG「ELDEN RING」本体とDLC「SHADOW OF THE ERDTREE」のセット商品。

今回のゲオのラインキングでは、発売が集計最終日だったにもかかわらずPS5・PS4版「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE EDITION」2種が1位2位を独占する形となった。なお、1位はPS5版。

「ゲオ新品ゲームソフト週間売上ランキングTOP10」(6月17日~6月21日) 順位 傾向 前回順位 タイトル 機種 発売日 1 新規 - ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE EDITION PS5 6月21日 2 新規 - ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE EDITION PS4 6月21日 3 ↓ 1 真・女神転生V Vengeance Nintendo Switch 6月14日

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2022 FromSoftware, Inc.