¡ÖÅìµþ¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¡¢¾ï¤Ë¾¡¤Á¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡×À¾ÅÄÍ»Ö¤¬3Ç¯Á°¤ÎÀã¿«¤òÀÀ¤¦¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï24Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½12¿Í¤òÈ¯É½¡£À¾ÅÄÍ»Ö¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤ÏÁ°²ó¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¯2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÁª½Ð¤ÇÈá´ê¤Î¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡À¾ÅÄ¤ÏÆüËÜ¶¨²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¡¢¾ï¤Ë¾¡¤Á¤òµá¤á¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ñ¥ê2024¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ë¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏºòÇ¯¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç3°Ì¤Ëµ±¤¡¢¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤Ç46Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉ½¾´Âæ¤ËÅÐÃÅ¡£Æ±Ç¯½©¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ÞÎØÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢2008Ç¯ËÌµþÂç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¼«ÎÏ¤Ç¤ÎÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÆ±¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç27Æü¤«¤é30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡Âç²ñ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£24ÆüÉÕ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2°Ì¤Ç¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¤ÏCÁÈ¤ËÆþ¤ë¡£26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¤ËÃê¤»¤ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿1972Ç¯¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¸ÞÎØ°ÊÍè¡¢52Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£