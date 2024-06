ビューティフルピープルは7月26日より、リプロダクションオブファウンドとのコラボレーションスニーカー「german military trainer in nylon with cowhide」(3万7,400円)を各直営店で販売。また、それに先駆けて6月22日よりオンラインストアで先行予約を開始する。リプロダクションオブファウンドのジャーマンミリタリートレーナーに、ビューティフルピープルの Fall 2024 Collection テーマである「bitter than sweet」の要素を取り入れたコラボレーションスニーカーとなり、ナイロンとレザー、2つの異素材が調和するのが特徴となる。

アッパーに「上質なイタリアンスエードレザーとソフトでしなやかなイタリアンナッパレザー、きめの細かいイタリアンナイロンファブリック」、ライニングとインソールに「ピッグレザー」、内側にエラスティックを付け、シューレースを外してスリッポンとしても着用が可能な2WAY仕様という機能性を備える。カラーは「tricolore」「dark brown」「gray」が用意され、サイズは35(22.5〜23cm)、37(23.5〜24cm)、39(24.5〜25cm)、41(25.5〜26cm)、43(26.5〜27cm)、44(27.5〜28cm)、45(28.5〜29cm)で展開する。西ドイツ軍で使用されていたトレーニングシューズと同じスロバキアの工場にて、ハンドメイドで一つひとつ作成しているという。