星街すいせい、最新曲「ビビデバ」CD発売決定
星街すいせいが、各種ストリーミングサービスでバイラルをおこしている最新曲「ビビデバ」のCD商品を8月7日に発売することを発表した。
「ビビデバ」は今年3月23日にデジタルリリースされた星街すいせいの最新楽曲。ミュージックビデオが公開されるや否や、大きな話題を呼び、YouTube ミュージックビデオウィークリーランキング2位、VTuberとしては異例のBillboard Hot100の19位、Spotifyトップ50の14位など数々のチャートを席巻。ミュージックビデオ再生回数は現在5,000万回を超えている。
CD商品は、完全生産限定盤と通常盤の2形態での発売となり、両形態のCDには「ビビデバ」とそのインストトラック、Remix音源が収録され、BDでのミュージックビデオも同梱。完全生産限定盤は豪華パッケージ仕様となり、アクリルスタンドやミュージックビデオの1シーンを切り取ったフィルムカードがランダム封入。併せて、CDショップ別店頭特典の情報や、各形態ジャケット写真も解禁されている。CDに収録されるRemixの詳細や、完全生産限定盤の詳細や店頭特典の絵柄は追って発表となる。
併せて、7月1日から8月31日まで、SHIBUYA TSUTAYAにて、『星街すいせい POP UP SHOP』が開催される事も発表されている。
「ビビデバ」CD
予約：https://hoshimachisuisei.lnk.to/20240807_BIBBIDIBA_PKG
・完全生産限定盤(SRCL-12980〜2) 7,300円+税
CD＋BD＋「ビビデバ」オリジナルアクリルスタンド＋「ビビデバ」ミュージックビデオシーンフィルムカード(全4種ランダム封入),豪華仕様パッケージ
・通常盤(SRCL-12983) 1,800円+税
CD＋BD
CD収録内容：「ビビデバ」オリジナル音源とそのインストトラック、Remix音源。詳細は後日発表
BD収録内容：「ビビデバ」ミュージックビデオ
・「ビビデバ」CD ショップ別店頭特典
Amazon.co.jp : 「ビビデバ」メガジャケ
全国アニメイト（通販含む）：「ビビデバ」オリジナルA3クリアポスター
ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：「ビビデバ」オリジナル A3タペストリー ※完全生産限定盤のみ対象
タワーレコード全店（オンライン含む/一部店舗除く）：「ビビデバ」オリジナル L判ブロマイド（Type-A）
TSUTAYA RECORDS（オンライン含む/一部店舗除く）：「ビビデバ」オリジナル L判ブロマイド（Type-B）
楽天ブックス：「ビビデバ」オリジナル アクリルコースター（90×90mm）
HMV全店（HMV&BOOKS online含む）：「ビビデバ」オリジナル A5クリアファイル
amiami（オンラインショップ）：「ビビデバ」オリジナル アクリルキーホルダー
ソフマップCDソフト取扱い店（ドットコム含む）：「ビビデバ」オリジナル 布ポスター
Sony Music Shop：「ビビデバ」オリジナル ポストカード
Neowing/CDJAPAN：「ビビデバ」オリジナル スクエア缶マグネット(40mm)
とらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり)：「ビビデバ」オリジナル 缶バッジ
メロンブックス：「ビビデバ」オリジナル B5イラストボード
応援店特典（店舗詳細は後日発表）：「ビビデバ」オリジナル スマホサイズステッカー
SHIBUYA TSUTAYA『星街すいせい POP UP SHOP』
開催期間
第一弾：7月1日〜7月31日（水）
第二弾：8月1日〜8月31日（土）
関連リンク
◆星街すいせい オフィシャルX
◆星街すいせい オフィシャルTikTok