【ハリー・ポッター ミニチュアコレクション3】6月第5週より順次展開価格:1回500円

バンダイは、カプセルトイ「ハリー・ポッター ミニチュアコレクション3」を6月第5週より順次展開する。価格は1回500円。

本製品は、映画「ハリー・ポッター」シリーズに登場する金のスティッチや忍びの地図など印象的なアイテムたちを、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、手のひらサイズのミニチュアで表現したカプセルトイとなっている。

ハグリッドが作ったハリーのバースデーケーキはパッケージの開け閉めは勿論、中のバースデーケーキも取り出して飾ることができ、ハグリッドに貸したシリウスの空飛ぶオートバイはウインドシールとライトの箇所にクリア素材を使用している。

またタイムターナーは、劇中同様に回転するギミックを使用し、幾度となく活躍した忍びの地図は全高約54mmというミニサイズながらも中身までしっかり再現しているほか、金のスニッチは羽の向きを変えることができる仕様となっており、どのラインナップも小さいながらも細部や仕様にこだわったコレクションに仕上がっている。

「ハリー・ポッター ミニチュアコレクション3」

種類:全5種 サイズ:全高 約16mm ~ 約54mm 素材:PVC、ABS、MABS

【ラインナップ】

バースデーケーキ 空飛ぶオートバイ タイムターナー 忍びの地図 金のスニッチ

バースデーケーキ

空飛ぶオートバイ

タイムターナー

忍びの地図

金のスニッチ

WIZARDING WORLD characters, names and related

indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.

Publishing Rights (C) JKR. (s24)

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。