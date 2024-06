ディズニーストア 大宮アルシェ店が30周年!

店舗限定アイテム発売やプレゼントキャンペーンが実施されます。

ディズニーストア 大宮アルシェ店30周年

ディズニーストア 大宮アルシェ店が6月30日(日)に30周年を迎えます。

周年を記念し、店舗限定アイテムの発売やプレゼントキャンペーンなどが実施されます。

店舗限定アイテム

「うるぽちゃちゃん」ぬいぐるみ 各1,600円(税込)

<発売日>

2024年6月30日(日)

オレンジ色のコスチュームを着た「うるぽちゃちゃん」が登場!

「ミッキーマウス」と

「ミニーマウス」がここでしか手に入らないオレンジ色のコスチュームに!

<発売当日のご購入について>

ご購入には時間帯購入券が必要です。

詳細は下記をご確認ください。

▷配布場所

アルシェ2F正面入口前

▷配布開始時間

2024年6月30日(日) 8:00〜(予定)

▷開店時間

10:00

<注意事項>

・当日の混雑状況によっては配布場所や配布開始時間、販売方法を変更する場合がございます。詳細は当日キャストがご案内します。

・時間帯購入券1枚につき ミッキー・ミニー各1個 購入が可能です。本券はお一人様につき1枚お渡しいたします。

・列を離れられる場合、前後のお客様にお声かけください。

・複数名でご入店ご希望の場合は、全員お揃いの上でお待ちください。お連れ様の途中合流はご遠慮いただいております。

・お品切れの際はご了承ください。

・画像はイメージです。

・商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

ディズニーストアじゃんけん

<開始日>

2024年6月30日(日)〜 なくなり次第終了

ディズニーストアじゃんけん『お楽しみ限定カード』に、「30周年デザイン」が登場!

『店舗別カード』『ランダムカード』『お楽しみ限定カード(30周年デザイン)』の3種より、1種選ぶことができます。

※30周年を迎える他店舗でも、今後同デザインのカードを配布予定です。

<注意事項>

・店内の状況によってすぐにご対応致しかねる場合がございます。ご了承ください。

・店内、店前でのお客様同士のカードのご交換はご遠慮ください。

・内容は都合により中止、または変更される場合があります。

ステッカープレゼントキャンペーン

2,000円(税込)以上お買い上げで大宮アルシェ店30周年オリジナルステッカーを1枚プレゼント!

*ステッカーサイズ:縦90mm×横50mm

<開始日>

2024年7月12日(金) 〜 なくなり次第終了

<注意事項>

・キャンペーンはなくなり次第終了します。

・プレゼントはお会計時にレジでお渡しします。退店後のお渡しは致しかねます。

・プレゼントの交換はできません。

・プレゼントの画像はイメージです。

・内容は都合により中止、または変更される場合があります。

・金券、チケット類、修理代、ディズニーストアクラブ関連費用、送料等は対象外となります。

・詳しくはディズニーストアキャストにおたずねください。

30周年を迎えるディズニーストア 大宮アルシェ店。

ぜひ開業イベントを一緒に盛り上げてくださいね!

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定「うるぽちゃちゃん」も!ディズニーストア 大宮アルシェ店30周年 appeared first on Dtimes.