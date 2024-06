池袋・セサミストリートマーケットのかき氷、苺ミルクの「エルモ」やメロン＆練乳の「クッキーモンスター」

セサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット(SESAME STREET MARKET)」から、夏季限定の「キャラクターかき氷」が登場。2024年6月27日(木)から9月1日(日)まで、セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店にて発売される。

セサミストリートマーケット初のかき氷

セサミストリートマーケットが2024年夏に贈るのは、ブランド初となるかき氷。6キャラクターをピックアップし、シロップやクリーム、フルーツ、各キャラクターの“目”を模したチョコレートなどにこだわった、個性豊かなかき氷を展開する。

鮮やかな苺シロップの「氷エルモ」

エルモを表現するのは、甘い苺のシロップとコクのあるミルクシロップをかけた、鮮やかなレッドのかき氷。氷の中にダイス型にカットした苺の果肉を忍ばせつつ、トップには酸味のある夏いちごを盛り付けている。

メロン&練乳の「氷クッキーモンスター」

クッキーモンスターは、メロンの果肉と練乳が入ったブルーのかき氷となって登場。表面にバニラの香るブルーホイップをのせることで、より一層クリーミーな味わいに仕上げている。また、“目”の下にはクッキーモンスターの大好物、チョコレートチップ入りのクッキーをあしらった。

マンゴーを使ったトロピカルな「氷ビッグバード」

ビッグバードのかき氷には、マンゴーシロップとミルクシロップを使用。氷の上にはホイップクリームとマンゴーの果肉をのせており、夏らしいトロピカルな味わいを楽しむことができる。

オスカー&アビー&カウント伯爵の期間限定かき氷

さらに、販売期間を3期に分け、各期間限定のかき氷を用意。抹茶ティラミス風味の「氷オスカー」、桃とチーズクリームを組み合わせた「氷アビー」、巨峰を贅沢に使用した「氷カウント伯爵」が順に販売される。

【詳細】

セサミストリートマーケット「キャラクターかき氷」

販売期間:2024年6月27日(木)〜9月1日(日)

場所:セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店

住所:東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ 専門店街アルパ1階

メニュー:

・「氷エルモ」1,980円

・「氷クッキーモンスター」1,980円

・「氷ビッグバード」1,980円

・「氷オスカー」1,980円 ※6月27日(木)〜7月17日(水)限定

・「氷アビー」1,980円 ※7月18日(木)〜8月7日(水)限定

・「氷カウント伯爵」1,980円 ※8月8日(木)〜9月1日(日)限定



Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. (C) 2024 Sesame Workshop. All rights reserved.

外部サイト