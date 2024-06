イケメン揃い！WayV（威神V）って知ってる？メンバーの本名や国籍などをご紹介

最後に、WayVの最新情報をお届け!気になっている方はお見逃しなく!

日本デビュー&初のアリーナツアー『2024 WayV CONCERT [ON THE Way] IN JAPAN』開催!

待望の日本デビューが決定!そして、日本初となる単独アリーナツアー『2024 WayV CONCERT [ON THE Way] IN JAPAN』の開催も同時に決定しました。

現在、FC先行抽選の受付中!日本でWayVと特別な思い出を作りましょう!

公演詳細

名古屋公演:2024年8月17日〜18日神戸公演:2024年9月22日〜23日東京公演:2024年9月28日〜29日

※ ウィンウィンの出演予定はなし

ちなみに、日本オリジナルデビューミニアルバムのリリース日などは近日発表するとのこと。公式SNSをチェックしてくださいね!

公式サイト