人気YouTuber「momohaha」さんが2024年6月20日に公開した動画で、自身の容姿を巡る指摘に対して反論した。

momohahaさんは美容やファッション、恋愛などに関する動画が人気で、チャンネル登録者数は65万人を超える。過去の動画では、アフリカ系アメリカ人の父親と日本人の母親を持つことも公表している。

悩む女性にエール「自信もって生きていこう」

momohahaさんは、「肌が黒いのは可愛くない? #コメント返し」と題したショート動画を公開し、一部から寄せられた「肌が白かったら美少女になれたのにね笑」というコメントを紹介した。

このコメントに対して、momohahaさんは「へぇ? 混沌肌が私のチャームポイントなんですけど」と反論する一方で、「意気揚々と言ったものの、私もついこの間までチャームポイントって思えてませんでした」とも明かしている。

「TikTokのおすすめ欄には、美白なK-POPアイドルがめちゃめちゃ流れてくるし、世の中みんな美白が好きなんだろうなて思ってた」というが、変化が訪れたのは、南アフリカ出身の歌手・Tylaさんを知ったときだった。

当時について、「(Tylaさんが)かわいすぎて衝撃だったの。その時気付いたんだよね、私が見てた世界ってすっごい狭い世界だったんだなって」と振り返り、「『There is no right answer to beauty.』美に正解はない」とカメラを見据えた。

続けて、「肌が白いからあの子はかわいいとか、肌が黒いからあなたはかわいくないとか、そんなこと本当にないし、何か一つに対してこれが正解なんていう美はない」と強調した上で、容姿に悩む視聴者に向けて、以下のようにエールを送った。

「悩んでる子、マジで悩む必要ないよ。めっちゃ可愛くて最高の個性だし、めちゃくちゃ武器なんだから。『All the girls are beautiful like princesses.』 すべての女の子はみんなプリンセスみたいにかわいいんだから、自信もって生きていこう」

コメント欄では、「本当にその通り、ももははちゃん好き」「私も肌暗めで時々自信なくなる時があるけど、この動画見て自信取り戻せた気がする!泣きそうになった! ありがとうございます」「こんなん、いいね押すしかないやん!」といった声が上がった。

https://www.youtube.com/watch?v=6rTYi7RSx8o