Â¤¬½ý¤Ä¤¡¢3Æü3ÈÕÌÄ¤Â³¤±¤¿¼Î¤ÆÇ¡ÄÍ¥¤·¤¤²ÈÂ²¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Þ¤¨¤¿²º¤ä¤«¤ÊºÇ´ü
¶ä²Ï¤¯¤ó¤Ï¡¢¼Î¤ÆÇ¤À¤Ã¤¿¡£2012Ç¯7·î¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤«¤é°¦¸îÃÄÂÎNPOË¡¿Í¤Í¤³¤±¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤Í¤³¤±¤ó¡Ë¤Ë¡¢¡ÖÂ¤Ë¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿Ç¤¬30cm¤Î¹â¤µ¤ÎÊ½¤¹¤é¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç½õ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¥ì¥¹¥¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¤È¡£ÄÌÊó¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¾å¤²¤ëÉ½¾ð¤¬°¦¤é¤·¤¤¶ä¤Á¤ã¤ó
¤Í¤³¤±¤ó¤Ç¤Ï¡¢ÄÌÊó¼Ô¤ÎÊý¤Ë²¼µ¤Î¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤À¤±¤Ï¤ª¼êÅÁ¤¤²¼¤µ¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡°åÎÅÈñ¤ÎÉéÃ´¡ÊÁ´³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÄÇ½¤Ê³Û¡Ë
¢°ì»þÍÂ¤«¤ê¡ÊÎ¤¿ÆÍÍ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç¡Ë
£±¿ÈÂÅù¤Î¿ÈÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¼êÅÁ¤¤¡ÊÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÇ¤Ë´Ø¤ï¤ëÃ±È¯¤Ç¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¡Ë
º£²ó¤ÎÄÌÊó¤Ï¶ÛµÞÀ¤¬¤¢¤ê¡¢°ì»þÍÂ¤«¤ê¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÌÊó¼Ô¤ÎÊý¤¬¡ÖÊÝ¸îÇ¤¬ÌëÄÌ¤·ÌÄ¤¯¤Î¤Ç¡¢¶á½êÌÂÏÇ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì»þÍÂ¤«¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤Í¤³¤±¤ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎT¤µ¤ó¤ÏµÞ¤¤¤Ç¶ä¤Á¤ã¤ó¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¡¢ÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥ì¥ó¥È¥²¥ó»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È´ØÀá¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼£¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¼ê½Ñ¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆT¤µ¤ó¤¬ÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶ä²Ï¤¯¤ó¡£¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤¬¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤¬¡¢Êú¤Ã¤³¤·¤è¤¦¤¬¡¢3Æü3ÈÕÂçÀ¼¤ÇÌÄ¤Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÄÌÊó¼Ô¤ÎÊý¤â·ù¤Ë¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤Í¤§¤Ê¤É¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢½Ã°å¤µ¤ó¤¬ÇÍÑ¤ÎÀº¿À°ÂÄêºÞ¤ò½èÊý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈÕ¤«¤é¤¹¤ä¤¹¤äÌ²¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤êÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆÃÂç¤Î¹¬¤»¤ÈÆÍÁ³¤Î¤ªÊÌ¤ì
¤½¤Î¸å¡¢¾ùÅÏ²ñ¤ÇÍ¥¤·¤¤²ÈÂ²¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¡Ö¼Î¤ÆÇ¶ä¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ê¶ä¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¶ä¤Á¤ã¤ó¤ÎÄ¹¤¤Ä¹¤¤¹¬¤»¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2015Ç¯3·î¡¢ÊÌ¤ì¤ÏµÞ¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¡Ö¤´²ÈÂ²ÍÍ¤«¤é¡Ø¶ä¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ÅÝ¤ì¤¿¡Ù¤È¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤ÎÎ¹Î©¤Á¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÞ¤Êë¾Êó¤Ë»ä¤¿¤Á¤â¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´²ÈÂ²ÍÍ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¦¤È¡¢¤É¤ì¤Û¤É¿É¤¤¤«¡Ä¡×
Á°Æü¤Ë¡¢¸ÆµÛ¤¬¾¯¤·¹Ó¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¶ä¤Á¤ã¤ó¤òÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢¡ÖÇÙ¿å¼ð¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¿ô»þ´Ö»ÀÁÇ¼¼¤ØÆþ¤ê¡¢¡Ö¥ª¥·¥Ã¥³¤Ç½Ð¤¹Â¾¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë¡¢¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢´°¼£¤¹¤ë¤â¤Î¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÍâÄ«¡¢Í¼¤Ù¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¶ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¡£¤´²ÈÂ²¤¬»Å»ö¤Ø¹Ô¤¯»ÙÅÙ¤ò¤·²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¶ä¤Á¤ã¤ó¤¬¥È¥¤¥ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢½Ð¤¿¤½¤ÎÅÓÃ¼¡¢µÞ¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¶ì¤·¤ß»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖµÞ¤¤¤ÇÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¼Ö¤Ë¾è¤»¤ëÀ£Á°¡¢¤ªÊìÍÍ¤ÈÆó¿Í¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇºÇ¸å¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¡¢¶ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¶ä²Ï¤Ø¶î¤±¾å¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤´²ÈÂ²ÍÍ¤Ï¶ä¤Á¤ã¤ó¤òÉÂ±¡¤Ø±¿¤Ó¡¢ÁÉÀ¸¤ò»î¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤â¶ä¤Á¤ã¤ó¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÅÝ¤ì¤ë¿ô½½Ê¬Á°¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¶ä¤Á¤ã¤ó¡£¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢¥Þ¥Þ¡¢ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£ËÍ¡¢º£Æü¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¡£¤´¤á¤ó¤Í¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤½¤¦¡£¶ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¤´²ÈÂ²¤È²á¤´¤·¤¿³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¶»¤Ë¶ä²Ï¤Øµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÅÏÊÕ ÍÛ¡Ë