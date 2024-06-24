「ドンキーコング リターンズ HD」予約店舗まとめ。Amazon・楽天など店舗限定特典なども紹介
2025年1月16日 発売予定
価格： パッケージ版 6,578円
ダウンロード版 6,500円
任天堂は、Nitendo Switch用アクション「ドンキーコング リターンズ HD」を2025年1月16日に発売する。価格はパッケージ版が6,578円、ダウンロード版が6,500円。
発売に先駆けて、各店舗や通販サイトでは予約受付が実施されており、一部店舗では予約特典が用意されている。そこで、本稿では「ドンキーコング リターンズ HD」の予約受付が開始している店舗やECサイトをまとめて紹介。本作を購入予定でどの店舗の特典にするか悩んでいた方などは、ぜひ参考にしてほしい。
なお、予約情報は随時更新していく。
Amazon
特典：未定
□Amazon「ドンキーコング リターンズ HD」のページ
楽天ブックス
特典：未定
□楽天ブックス「ドンキーコング リターンズ HD」のページ
あみあみ
□あみあみ「ドンキーコング リターンズ HD」のページ
ビックカメラ.com
□ビックカメラ.com「ドンキーコング リターンズ HD」のページ」のページ
ヨドバシ.com
□ヨドバシ.com「ドンキーコング リターンズ HD」のページ」のページ
エディオン
□エディオン「ドンキーコング リターンズ HD」のページ」のページ
ノジマオンライン
□ノジマオンライン「ドンキーコング リターンズ HD」のページ」のページ
ヤマダウェブコム
□ヤマダウェブコム「ドンキーコング リターンズ HD」のページ」のページ
ジョーシンWebショップ
□ジョーシンWebショップ「ドンキーコング リターンズ HD」のページ」のページ
イトーヨーカドー ネット通販
□イトーヨーカドー ネット通販「ドンキーコング リターンズ HD」のページ
TSUTAYA
□TSUTAYA「ドンキーコング リターンズ HD」のページ
アニメイト
□アニメイト「ドンキーコング リターンズ HD」のページ
新星堂WonderGOOオンラインストア
□新星堂WonderGOOオンラインストア「ドンキーコング リターンズ HD」のページ
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