【ドンキーコング リターンズ HD】
2025年1月16日 発売予定
価格：　パッケージ版 6,578円
ダウンロード版 6,500円

　任天堂は、Nitendo Switch用アクション「ドンキーコング リターンズ HD」を2025年1月16日に発売する。価格はパッケージ版が6,578円、ダウンロード版が6,500円。

　発売に先駆けて、各店舗や通販サイトでは予約受付が実施されており、一部店舗では予約特典が用意されている。そこで、本稿では「ドンキーコング リターンズ HD」の予約受付が開始している店舗やECサイトをまとめて紹介。本作を購入予定でどの店舗の特典にするか悩んでいた方などは、ぜひ参考にしてほしい。

　なお、予約情報は随時更新していく。

Amazon

特典：未定

□Amazon「ドンキーコング リターンズ HD」のページ

楽天ブックス

特典：未定

□楽天ブックス「ドンキーコング リターンズ HD」のページ

あみあみ

□あみあみ「ドンキーコング リターンズ HD」のページ

ビックカメラ.com

□ビックカメラ.com「ドンキーコング リターンズ HD」のページ」のページ

ヨドバシ.com

□ヨドバシ.com「ドンキーコング リターンズ HD」のページ」のページ

エディオン

□エディオン「ドンキーコング リターンズ HD」のページ」のページ

ノジマオンライン

□ノジマオンライン「ドンキーコング リターンズ HD」のページ」のページ

ヤマダウェブコム

□ヤマダウェブコム「ドンキーコング リターンズ HD」のページ」のページ

ジョーシンWebショップ

□ジョーシンWebショップ「ドンキーコング リターンズ HD」のページ」のページ

イトーヨーカドー ネット通販

□イトーヨーカドー ネット通販「ドンキーコング リターンズ HD」のページ

TSUTAYA

□TSUTAYA「ドンキーコング リターンズ HD」のページ

アニメイト

□アニメイト「ドンキーコング リターンズ HD」のページ

新星堂WonderGOOオンラインストア

□新星堂WonderGOOオンラインストア「ドンキーコング リターンズ HD」のページ

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