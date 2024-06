2024年6月3日にロシアのサイバー犯罪集団「Qilin」がイギリスの医療機関を対象にしたランサムウェア攻撃を実行し、複数の医療機関で患者への対応が困難な状態が続いています。新たに、Qilinが医療機関から盗み出した約400GBの個人情報をダークウェブで公開したことが明らかになりました。Synnovis cyber incident - NHS England Digital

Synnovis cyber incident - NHS England Digitalhttps://digital.nhs.uk/news/synnovis-cyber-incidentQilin Ransomware Leaks 400GB of NHS and Patient Data on Telegramhttps://hackread.com/qilin-ransomware-attack-nhs-patient-data-leak-telegram/Qilinはロシアを拠点に活動するサイバー犯罪集団で、これまでにも企業や学校などあらゆる種類の組織を対象にランサムウェア攻撃を実行してきました。Qilinは2024年6月3日にロンドンで国民保険サービス(NHS)の委託で血液検査を実施する病理学研究所のSynnovisに対するランサムウェア攻撃を実施。これにより、ロンドンの複数の病院で輸血や手術が行えなくなる被害が発生しました。伝えられるところによると、被害を受けた医療機関は3000件以上に及ぶとのこと。また、Qilinは「Synnovisに5000万ドル(約80億円)の身代金を要求していたが、支払は拒否された」という旨の声明を発表しており、Synnovisが攻撃者の要求に応じなかったことも明らかになっています。ロンドンの医療サービスへのランサムウェア攻撃でハッカー集団が5000万ドルを要求していたことが判明 - GIGAZINEそして、Qilinは2024年6月20日(木)にSynnovisから盗み出した患者情報を含む約400GBものデータをダークウェブ上に公開しました。また、データはTelegram上で細切れ状態でやり取りされていることも明らかになっています。NHSもデータが公開されたことを認めており、すでに国家犯罪対策庁(NCA)や国家サイバーセキュリティセンター(NCSC)と協力してデータの分析を始めています。ただし、データの分析には数週間、場合によってはそれ以上の期間を要するとのこと。このためQilinが盗み出したデータの詳細は明らかになっていません。QilinはSynnovisへのサイバー犯罪を「不特定の戦争に対してイギリス政府が関与したことへの報復として行ったもの」と主張していますが、サイバー犯罪の専門家であるグラハム・クルーリー氏は「Qilinはこれまでの事件では政治的動機を主張したことがありません」と述べ、Qilinの主張に疑問を呈しています。また、クルーリー氏はSynnovisがランサムウェア攻撃の対処に選ばれた理由について、「公的医療機関では『複雑なITシステム』と『限られた予算』というセキュリティが脆弱(ぜいじゃく)になりやすい条件がそろっている」「医療機関がランサムウェア攻撃の被害に遭うと、人命に直接影響する。このため、サイバー犯罪者は『医療機関なら身代金の交渉を進めやすい』と考える」といった点を挙げています。なお、ランサムウェア攻撃に遭って身代金の支払いを要求された場合は、「身代金を支払わない」ことが正しい対応とされています。例えば、ランサムウェアについて周知する政府広報には「ランサムウェアの被害に遭った場合、犯人の要求どおり金銭を支払っても、犯人が暗号化したデータを復号する保証も、盗み取ったデータの公開をやめてくれる保証もありません。決して犯人の要求には応じないでください」と明記されています。ランサムウェア、あなたの会社も標的に? 被害を防ぐためにやるべきこと | 政府広報オンラインhttps://www.gov-online.go.jp/useful/article/202210/2.html#fourthSectionまた、日本のサイバーセキュリティ向上に取り組む非営利団体のJPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC)も以下の理由からランサムウェア攻撃の被害に遭っても身代金を支払うべきでないと説明しています。・暗号化されたファイルが復元される保証がない・被害原因や侵害による他の被害は未解消のまま・支払い後に別の攻撃の被害や支払い要求を受ける恐れがある・攻撃者に身代金を支払うことでさらなる攻撃を助長する可能性があるまた、JPCERT/CCは「攻撃者から脅迫や提案のメッセージが届いたとしても、反応しないだけではなく交渉を検討するべきではありません」とも述べています。以下のページにはランサムウェア攻撃の被害に遭った際の対応方法がまとまっているので、確認してみてください。侵入型ランサムウェア攻撃を受けたら読むFAQhttps://www.jpcert.or.jp/magazine/security/ransom-faq.html